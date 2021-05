Roma-Lazio, tifosi biaconcelesti si danno appuntamento a Ponte Milvio

La settimana del derby Roma-Lazio è appena iniziata ma gli animi sono già caldi. Manca sempre meno al derby di Roma che si giocherà sabato 15 maggio alle 20.45 e poco importa che Roma e Lazio saranno impegnate nel turno infrasettimanale contro Inter e Parma. Il pensiero non può non andare al derby, partita importantissima e sentitissima nella Capitale. E le scelte di formazione di Inzaghi e Fonseca per gli impegni di mercoledì vanno già in ottica derby di ritorno. All’andata fu un dominio biancoceleste, con la Lazio che vinse per 3 a 0 grazie alla rete di Immobile e alla doppietta di Luis Alberto.

Gli Ultras della Lazio già in clima derby

La partitissima della Capitale si accende con un comunicato del tifo caldo della Lazio. Gli Ultras della Lazio tramite un comunicato che circola sui social da appuntamento ai tifosi biancocelesti a Ponte Milvio per colorare di biancoceleste la piazza di fronte lo Stadio Olimpico prima del derby. Partita di vitale importanza per la squadra di Inzaghi per coltivare il sogno Champions League.

Il post recita: “Con la pioggia o con il sole la mia Lazio giocherà e poi dopo la partita tutti al pub!. È arrivato il derby Laziali! Una partita che mai potrà essere come le altre, di fronte a noi ci sono i nemici di sempre! Appuntamento alle ore 15:00, pioggia o sole che ci sia, ci ritroveremo come sempre tutti a Ponte Milvio per stare vicino alla nostra Lazio. Ognuno porti una sciarpa o una bandiera per colorare la nostra piazza! Rendi forti i vecchi sogni perché nostro mondo non perda coraggio. Sveglia, sabato c’è il derby. Che nessun si tiri indietro, non si ceda neanche un metro.”