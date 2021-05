Roma-Lazio, lo striscione dei tifosi giallorossi prima del derby

Mancano poco più di 24 ore al derby della Capitale Roma-Lazio. Le tifoserie iniziano a scaldarsi e dopo l’appuntamento lanciato dagli ultras biancocelesti a Ponte Milvio arriva pure il turno dei supporter giallorossi.

Lo striscione dei tifosi della Roma

La Roma sta per finire una stagione deludente. L’eliminazione in Europa League contro il Manchester United con il risultato tennistico dell’Old Trafford è ancora una ferita aperta. In campionato i giallorossi sono molto distanti dai vertici della classifica e rischiano addirittura di perdere il settimo posto, utile per entrare nella Conference League nuova competizione europea creata dalla Uefa. Il derby a questo punto della stagione diventa una partita da non sbagliare per la squadra di Fonseca. I tifosi giallorossi hanno mandato un messaggio diretto e senza fronzoli alla squadra con uno striscione: “Basta Baci e Abbracci…Sabato piateli a carci!!!”.

Il destinatario del messaggio

Il messaggio dei supporter giallorossi sembra aver un destinatario preciso fra i calciatori della squadra, Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha fatto gli auguri di compleanno a Ciro Immobile sui social lo scorso 20 febbraio. “Tanti auguri fratello” il messaggio del romanista al compagno di Nazionale e amico Immobile. Una grande amicizia fra i due, interrotta solo sul campo, in quei 90 minuti di avversari nei derby. I tifosi hanno poco digerito il gesto del numero 7 della Roma e non perdono occasione per attaccarlo per quel motivo. Ecco dunque spiegato il messaggio dello striscione. Il rapporto di amicizia fra Pellegrini ed Immobile, non un unicum nella storia del pallone romano, basti pensare a Totti e Nesta simboli di due squadre eterne rivali ma grandi amici fuori dal campo.