Roma-Lazio, le probabili formazioni del derby

Sabato sera alle 20.45 andrà in scena il derby della Capitale, Roma-Lazio. I giallorossi hanno l'ultima occasione per strappare la vittoria in un big match e dare un senso a questa stagione amara. I biancocelesti cercheranno la vittoria per continuare ad alimentare i sogni Champions League, finché la matematica lo permetterà.

Qui Roma

Fonseca, mai vittorioso contro la Lazio, al suo ultimo derby da allenatore della Roma ha tanti dubbi di formazione da sciogliere al partire dal modulo. Il tecnico portoghese però sembrerebbe propenso a continuare con il 4-2-3-1. Il primo ballottaggio riguarda il portiere, con Fuzato in leggero vantaggio su Mirante. La difesa sarà a 4 con Karsdorp e Bruno Peres sugli esterni e centrali Ibanez (protagonista negativo all'andata) e Mancini. Il numero 23 giallorosso però è anche in ballottaggio con Darboe (in vantaggio per partire titolare) e Villar per un ruolo a centrocampo al fianco di Cristante. Con Mancini a centrocampo, in difesa giocherà Kumbulla. Nella batteria dei trequartisti partiranno titolari Mkhitaryan e Pellegrini, con El Shaarawy in rimonta su Pedro per un posto nell'undici iniziale. Nel ruolo di punta giocherà Borja Mayoral, visto anche l'impiego di Dzeko nel turno infrasettimanale contro l'Inter.

Qui Lazio

Simone Inzaghi si affiderà ai suoi big. Il tecnico biancoceleste sorride: a centrocampo non dovrebbe mancare Milinkovic-Savic. Il serbo stringerà i denti e proverà a giocare il derby con una mascherina protettiva dopo l'intervento seguito al duro scontro con Pulgar nella sconfitta di Firenze. Se non dovesse recuperare, pronto Parolo. A completare il centrocampo biancoceleste ci saranno Luis Alberto e Lucas Leiva al ritorno dalla squalifica. Sulle corsie esterne Lazzari e Lulic titolari. In difesa tornerà Marusic (in vantaggio su Luiz Felipe) a completare il reparto con Acerbi e Radu. In attacco nessun dubbio, giocheranno Immobile e Correa nonostante il recupero a pieno regime di Caicedo. Panchina per Muriqi dopo la deludente prova contro il Parma. In porta nonostante l'ottima prova di Strakosha contro il Parma, ci sarà Reina.

Roma-Lazio dove vederla in tv

Il derby Roma-Lazio sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. Tramite l'app la partita sarà visibile sulle smart tv compatibili. I suoi utenti potranno inoltre vederla su tutti i televisori collegati ad una console Xbox, o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Alternativa per guardare il derby di Roma è quella di utilizzare il canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN in possesso di un abbonamento Sky potranno seguirlo in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La telecronaca della partita in programma sabato 15 alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Darboe, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral. ALLENATORE: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Immobile, Correa. ALLENATORE: Inzaghi.