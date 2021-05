Roma-Lazio 2-0 | Il derby è giallorosso: Mkhitaryan e Pedro stendono i biancocelesti

La Roma vince il derby contro la Lazio per 2 a 0 con i gol di Mkhitaryan e Pedro. Fonseca si congeda dall'Olimpico vincendo il derby che non aveva mai vinto. Uomo copertina del derby è Edin Dzeko che nonostante non abbia trovato il gol ha giocato una delle sue partite migliori della stagione. Nota di merito anche per Darboe, autore di una prestazione da esperto in mezzo al campo. La Lazio spreca nel primo tempo e nella ripresa non riesce a cambiare marcia. Fra gli uomini di Inzaghi il peggiore del derby, Acerbi espulso e colpevole sul vantaggio giallorosso.

Primo tempo

La partita viaggia da subito a ritmi bassi con la Lazio che prende in mano il pallino del gioco. Al 19esimo la prima azione pericolosa del derby è biancoceleste. Lazzari supera agevolmente Peres e mette in mezzo per Luis Alberto mac Karsdorp è bravo a chiudere sullo spagnolo che stava concludendo a botta sicura all'altezza del dischetto del rigore. Al 27esimo ancora Lazio vicina al gol sempre con Luis Alberto. Milinkovic recupera un pallone ai limiti dell'area di rigore giallorossa su Ibanez, il serbo serve Luis Alberto dentro l'area ma il tiro dello spagnolo viene ben respinto da un reattivo Fuzato. Squillo Roma al minuto 30 con un colpo di testa di Dzeko che di testa però non impensierisce Reina. Poco dopo è ancora la Lazio a rendersi pericolosa con Milinkovic-Savic che dopo un bell'inserimento spreca un assist di Luis Alberto con un brutto pallonetto. Il serbo recuperato dopo l'operazione subita per la frattura del setto nasale ci prova pure dalla distanza, ma Fuzato para agevolmente. Al 43esimo il derby si sblocca con il vantaggio della Roma! Il gol porta la firma di Mkhitaryan, ma la rete giallorossa porta pure la firma di Dzeko che con una grande giocata si libera di Acerbi e poi scarica dietro per l'armeno che non sbaglia. I primi quarantacinque minuti si chiudono col vantaggio della Roma con un lampo di Mkhitaryan dopo che la Lazio aveva avuto le migliori occasioni dell'incontro.

Secondo tempo

La Roma entra meglio nella ripresa, più reattiva nelle secondo palle e più pericolosa. Al 57esimo infatti è Cristante a sfiorare il raddoppio con un destro potente da dentro l'area che termina alto. La partita della Roma lievita a livello di qualità e quantità anche grazie alla bella prestazione di Darboe. La Lazio non riesce a reagire e si fa vedere al 75esimo con una magia di Immobile, un colpo di tacco stupendo sventato da Fuzato. Subito dopo Lazzari anticipa Cristante a pochi centimetri dal gol, dopo un'altra bella giocata di Dzeko su Acerbi. La partita si accende e Immobile si rende ancora pericoloso ma ancora una volta Fuzato è bravo a dire di no. A 12 minuti dalla fine però la Roma chiude la partita con Pedro. L'ex Barcellona, al sesto gol stagionale, si libera sulla trequarti di Milinkovic-Savic e col sinistro fa partire un tiro imparabile per Reina. La Roma prova a dilagare ed in contropiede Villar sfiora il tris. Ancora i giallorossi pericolosi con Dzeko che col mancino sfiora il gol. Al minuto 87 la Lazio resta in 10 per l'espulsione di Acerbi per doppia ammonizione. Per il difensore biancoceleste due cartellini per due falli su Dzeko.

Al trippice fischio parte la festa della Roma vince con merito il derby. Per i giallorossi si tratta della prima vittoria contro una big del campionato. La sconfitta del derby pregiudica matematicamente per la Lazio l'accesso alla Champions nella prossima stagione.

TABELLINO:

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez (del'38' Kumbulla), Bruno Peres (dal 46' Santon); Darboe, Cristante; El Shaarawy (dal 72' Pedro), Pellegrini (dal 72' Villar), Mkhitaryan; Dzeko (dall'89' Borja Mayoral). ALLENATORE: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic (dal 73' Caicedo), Acerbi, Radu (dal 73' Fares); Lazzari, Milinkovic-Savic (dall'84 Akpa Akpro), Leiva, Luis Alberto, Lulic (dal 59' Luiz Felipe); Muriqi (dal 59' Pereira), Immobile. ALLENATORE: Inzaghi.

MARCATORI: 43' Mkhitaryan (R), 78' Pedro (R)

AMMONITI: Bruno Peres (R), Santon (R)

ESPULSI: Acerbi (L)

ARBITRO: Luca Pairetto