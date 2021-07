Florenzi come Totti, Immobile come Piola. Ecco chi sono i calciatori di Roma e Lazio campioni con la Nazionale

L’Italia battendo ai rigori l’Inghilterra si è laureata campione d’Europa. Nei tempi regolamentari, e supplementari, la partita è terminata 1 a 1. Al gol iniziale inglese di Shaw ha risposto il viterbese Leonardo Bonucci, che poi si è presentato dagli undici metri e facendo gol.

La Nazionale è arrivata questa mattina a Roma. Fra i calciatori che hanno fatto parte della spedizione azzurra, cinque sono di proprietà della Roma e della Lazio.

Ecco nel dettaglio, chi sono i romanisti ed i laziali campioni d’Europa

I campioni della Roma

Sono tre i giocatori della Roma che hanno alzato il trofeo nella notte di Wembley. Bryan Cristante, Alessandro Florenzi e Leonardo Spinazzola.

Cristante è stato addirittura uno dei protagonisti azzurri nella finale. Infatti il centrocampista giallorosso è entrato nella ripresa al posto di Barella, è ha dato chili e centimetri al centrocampo azzurro. In totale ad Euro 2020 ha totalizzato 6 presenze, subentrando sempre eccezion fatta per la semifinale contro la Spagna. Spinazzola invece è stato protagonista assoluto dell’Italia nell’Europeo vincendo per due volte il premio di miglior giocatore della partita. L’esterno però ha dovuto saltare gli ultimi due atti della competizione causa infortunio che lo fermerà ai box per almeno sei mesi. Florenzi, unico romano del gruppo azzurro, ha iniziato Euro 2020 da titolare ma poi anche causa infortunio è scivolato in panchina. In finale è entrato durante i supplementari.

Fra i convocati di Mancini c’era pure il capitano della Roma, e romano, Lorenzo Pellegrini. Ma a causa di un problema muscolare, Pellegrini ha dovuto lasciare la maglia azzurra proprio alla vigilia di Euro 2020.

I campioni della Lazio

Ciro Immobile e Francesco Acerbi sono i due campioni d’europa della Lazio. L’attaccante biancoceleste è stato il titolare dell’Italia per tutto Euro 2020, saltando soltanto l’ultima sfida del girone contro il Galles. Immobile ha chiuso l’Europeo in calo, dopo un avvio scoppiettante in cui ha segnato due gol. Non era un titolare, ma si è ritagliato uno spazio importante, Acerbi. Il difensore biancoceleste è per Mancini il primo cambio in difesa, e nell’europeo itinerante ha collezionato tre presenze. Fra queste spicca l’ottavo di finale contro l’Austria terminato ai supplementari, col il laziale autore dell’assist per il gol di Chiesa.

I romanisti e laziali vinenti con la Nazionale

I cinque calciatori si uniscono ad altri grandi del passato dei club capitolini, che hanno alzato un trofeo con la Nazionale.

In epoca più recente ricordiamo Francesco Totti, Daniele De Rossi e Simone Perrotta, che insieme ad Angelo Peruzzi e Massimo Oddio della Lazio sono stati fra gli eroi del Mondiale tedesco del 2006. Faceva parte di quella Nazionale anche lo storico capitano romano della Lazio, Alessandro Nesta, all’epoca però calciatore del Milan. Nel 1982 la bandiera giallorossa Bruno Conti ha fatto parte dell’impresa azzurra in Spagna.

Nel 1934 i giallorossi Ferraris, Guaita, Masetti vinserò il primo mondiale dell’Italia. A Masetti nel 1938, si aggiungerò Serantoni, Monzeglio e Donati ed il laziale Piola per bissare il titolo mondiale.

Nel primo, e fino a ieri, ultimo Europeo vinto dall’Italia, non c’era invece nessun giocatore della Roma e della Lazio. Ma era presente De Sisti romano e simbolo della Roma, che però nel ’68 vestiva la maglia della Fiorentina.