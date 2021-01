Roma, Fonseca per ora è salvo: i Friedkin licenziano due dirigenti

Il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Office Manolo Zubiria fuori, mister Paulo Fonseca salvo. Alla nuova proprietà avrebbe dato fastidio soprattutto la questione relativa alle sostituzioni: una gaffe che non isolata dato che la Roma già in autunno per un errore con Diawara in campo nonostante non fosse inserito nella lista dei 25 rimediando una sconfitta 3-0 a tavolino contro il Verona.

Nella ricostruzione fatta da Sky Sport, in un vertice andato in scena a Trigoria fra i Friedkin e il gm Tiago Pinto, è stata decisa la volontà di prendere provvedimenti. Secondo quanto riportano alcuni media della Capitale, il nuovo team manager giallorosso dovrebbe essere Valerio Cardini, che sarà promosso dalla Primavera.

Sempre nella giornata di ieri il club ha invece confermato la fiducia a Fonseca almeno fino alla gara di campionato di sabato nuovamente contro lo Spezia (ore 15 allo stadio Olimpico).