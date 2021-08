Roma-Fiorentina: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 22 agosto alle 20.45 allo Stadio Olimpico la Roma inizierà il suo campionato. La squadra di Mourinho affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Per la Roma non si tratta del debutto ufficale, vista che la sua stagione è iniziata giovedì 19 con la partita di andata del playoff di Conference League contro il Trabzonspor, vinta per 2 a 1 dai giallorossi.

Le ultime su Roma-Fiorentina

José Mourinho per la sua prima in Serie A sulla panchina della Roma, avrà a sua disposizione l'ultimo arrivato dal mercato Tammy Abraham. L'inglese però partirà dalla panchina, con possibilità di entrare nell'ultima parte di gara. Per il ruolo di punta è vivo il ballottaggio fra Borja Mayoral e Shomurodov, reduce dal gol vittoria nella trasferta turca. L'uzbeko è favorito per partire dall'inizio. Nel 4-2-3-1 di Mourinho troverà posto dal primo minuto El Shaarawy, che ha riposato in coppa e che farà tirare il fiato a Lorenzo Pellegrini autore del primo gol dell'era Mou. A completare il trio alle spalle dell'attaccante ci saranno Zaniolo e Mkhitaryan. Cerniera di centrocampo formata da Cristante e Diawara che sostituirà Veretout. In difesa si va verso la conferma della linea a quattro vista contro il Trabzonspor composta da Karsdorp, Mancini, Ibanez e Vina. Il terzino uruguaiano resta insidiato da Calafiori. In porta nessun dubbio, gioca Rui Patricio.

Italiano schiera la sua Fiorentina con il suo marchio di fabbrica: il 4-3-3. Davanti a Dragowski ci saranno Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi. Non sarà disponibile Nastasic appena arrivato dal mercato. A centrocampo ci saranno Pulgar, Bonaventura e Castrovilli. In attacco certi del posto Gonzalez e Vlahovic nonostante le tante voci di mercato, il serbo oggetto dei desideri pure della Roma, guiderà l'attacco viola. Unico dubbio del tecnico è su chi completerà il tridente d'attacco fra Callejon e Sottil, con l'ex Napoli favorito.

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Diawara; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Pulgar, Bonaventura; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano

Roma-Fiorentina, dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Fiorentina è un'esclusiva Dazn. Il match sarà visibile soltanto sull'app della piattaforma con commento di Stefano Borghi e Federico Balzaretti. Per Roma-Fiorentina non è prevista alcuna copertura TV.