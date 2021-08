Roma-Fiorentina caos biglietti. La rabbia dei tifosi giallorossi

Dei disservizi tecnici stanno creando problemi ai tifosi della Roma che desiderano acquistare i biglietti per l'esordio in campionato della squadra di Mourinho contro la Fiorentina

Domenica 22 agosto alle ore 20.45 la Roma esordirà in campionato contro la Fiorentina. Mourinho debutterà in Serie A da allenatore dei giallorossi davanti al proprio pubblico, dopo il primo bagno di folla arrivato nell’amichevole vinta per 5 a 0 contro il Raja Casablanca.

All’Olimpico potranno entrare 30mila persone, ma dei disservizi legati a un fornitore della biglietteria online sta causando diversi problemi alla Roma e ai tifosi romanisti. Al momento i ticket venduti sono quasi 5mila.

Disservizi per i biglietti di Roma-Fiorentina

I biglietti per Roma-Fiorentina sono in vendita da lunedì 16 agosto in maniera riservata agli abbonati della stagione 2019/2020. I tifosi però lamentano le lunghe attese, oltre 4 ore di coda nelle file virtuali, continui crash al momento del pagamento e problemi nello scegliere il posto. Si lamentano anche gli altri tifosi della Roma perchè il club capitolino consente agli ex abbonati di comprare altri tre biglietti superando la fila di coloro che aspettavano la vendita libera dei biglietti.

La spiegazione della Roma

Per quanto riguarda i problemi tecnici, la Roma fa sapere che il disservizio tecnico è dovuto alla banca che gestisce i pagamenti e che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il sito e renderlo quanto prima efficiente.

Il club ha anche annunciato la proroga della fase di vendita riservata agli abbonati 19/20. Ecco il messaggio: "A causa dei disservizi verificatisi nella procedura di acquisto dei biglietti per #RomaFiorentina, la fase di vendita riservata agli abbonati 2019-20 è stata prorogata fino alle ore 16:00 di domani, 17 agosto. La vendita liberà partirà alle 16:15."