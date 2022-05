Sognando Tirana, i tifosi della Roma volano verso la coppa: quanto costa vedere la finale di Conference League

I tifosi della Roma ci credono: vogliono la finale di Conference League. Andare a Tirana, la capitale dell'Albania, dove i ragazzi di José Mourinho potrebbero giocare e vincere il trofeo europeo, sta però cominciando ad essere costoso. Già diverse centinaia di supporter giallorossi, prima dell'andata contro il Leicester, hanno scommesso su Lorenzo Pellegrini e compagni comprando i biglietti dei voli diretti intorno ai 120 euro.

Quanto costa un volo Roma-Tirana

Prezzi già alti rispetto a quelli che si trovano in altri periodi dell'anno per andare in Albania. Oggi, però, atterrare a Tirana nella settimana della partita costa quasi quattro volte tanto. Partendo martedì 24, o direttamente il mercoledì (giorno della finale), l'andata e ritorno costa intorno ai 450 euro. Come un volo negli Stati Uniti. Il traghetto da Bari per Durazzo, senza auto e con 10 ore di viaggio, invece "appena" 120 euro.

I biglietti per la finale di Conference League

Peraltro lo stadio che ospiterà la finale è piuttosto piccolo e ospita 22500 persone: a ciascuna delle tifoserie verrà riservato un pacchetto di circa 7000 biglietti. Se la Roma andrà in finale non potrà accontentare tutte le richieste. Pochi biglietti che potrebbero portare ad un aumento esponenziale dei prezzi a cui vanno sommati anche i costi per arrivare i Tirana e per l'eventuale pernotto. Insomma, vedere la Roma in finale di Conference League potrebbe costare circa 600 - 700 euro.

I biglietti gratuiti

Va ricordato anche che tra Champions, Europa e Conference League, l'Uefa metterà a disposizione dei tifosi delle squadre partecipanti alle finali 30mila biglietti gratuiti. Diecimila andranno a chi si siederà al Parco dei Principi per gustarsi l’ultimo atto della coppa dalle grandi orecchie, ottomila a chi sarà Siviglia, seimila saranno messi a disposizione per la finale di Champions League femminile, e altri seimila (tremila a squadra in settori neutrali) verranno regalati anche per la partita di Tirana del 25 maggio.

Ma quali sono i requisiti per ottenere i ticket in omaggio dal proprio club? Come successo in passato per le altre squadre che hanno avuto l'opportunità di disputare una finala europea, i biglietti gratuiti potrebbero andare agli abbonati più longevi, a coloro che hanno assistito alla maggior parte delle trasferte. La Uefa ha comunque messo dei paletti per il costo dei biglietti che non devono superare i 180 euro in Champions e partono da 70 euro per i settori popolari, mentre 690 euro per i posti vip. Il costo del biglietto per la finale di Conference League non è stato reso noto ma la forbice dovrebbe essere tra i 50 e i 160 euro.