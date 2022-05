Roma-Feyenoord, a Fiumicino un maxischermo per la finale di Conference League

Sale l'attesa per Roma-Feyenoord, la finale di Conference League che si giocherà il prossimo 25 maggio a Tirana. Molti tifosi romanisti hanno già organizzato il pellegrinaggio in Albania, altri invece si stanno già mettendo d'accordo per capire dove vedere la partita insieme.

Il Campidoglio, da giorni, sta studiando l'idea di un maxischermo. Sarebbero piazza del Popolo e il Circo Massimo le ipotesi più quotate per l'installazione della struttura che permetterà ai tantissimi tifosi della Roma che non potranno essere a Tirana di seguire insieme la finale. Nessuna conferma comunque al momento dal Comune.

"Siamo in contatto costante con la società per valutare assieme tutte le iniziative possibili da intraprendere", aveva sottolineato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri giorni fa. Nel frattempo il primo ok per l'installazione video è arrivato da Fiumicino. A dirlo è stato il primo cittadino Esterino Montino.

"In collaborazione con il club "Fiumicino Giallorossa" e il "Roma Club Fiumicino Portus" abbiamo previsto un maxischermo a piazzale Borsellino per la proiezione della finale di Conference League che vedrà la Roma impegnata contro gli olandesi del Feyenoord. L'appuntamento è per il 25 maggio e il fischio d'inizio è alle 21. Nell'area della proiezione varranno le stesse regole previste all'interno degli stadi", ha detto. La prima iniziativa per la notte "magica" romanista è ufficiale.