Cristante e Roma a vita: la reazione dei tifosi

Manca solo l'ufficialità ma Bryan Cristante ha rinnovato con la Roma. Il centrocampista si legherà a vita con i colori giallorossi con l'obiettivo di entrare nella top ten dei giocatori con più presenze del club capitolini. I tifosi della Roma però non sono d'accordo.

Cristante-Roma il rinnovo a vita

Per il rinnovo di Cristante non manca più nulla, tutti i dettagli sono stati limati. L'attuale contratto in scadenza nel 2024 sarà rinnovato fino al 2027 con un adeguamento di stipendio importante che porterà il centrocampista a guadagnare circa 3 milioni a stagione. Un contratto a vita per il centrocampista campione d'Europa con la Nazionale, portato nella Capitale da Monchi nella stagione 2018/2019.

Cristante sempre presente

A Roma sono passati tanti allenatori ma non Cristante. Dal suo arrivo a Trigoria sono arrivati: Di Francesco, Ranieri, Fonseca e Mourinho e tutti hanno puntato sul numero 4. Investitura importante per il calciatore ritenuto imprescindibile dallo Special One. Elemento di equilibrio del centrocampo romanista, sono 196 le sue presenze con la maglia giallorossa. Per lui spese parole al miele pure De Rossi: "C’è un Bryan Cristante che arriva da Bergamo, io ne voglio altri cento di giocatori così perché anche se non è nato a Roma… ci mette l’anima, da romanista". Cristante apprezzato per il suo spirito di sacrificio e di squadra dagli allenatori, a breve si sottoporrà ad un'operazione alla mano sinistra per via di una contusione osse allo scafoide rimediata nella partita contro il Napoli. Il calciatore ha continuato a giocare nonostante il problema per non lasciare la squadra in difficoltà e questo ha peggiorato la situazione rendendo inevitabile l'intervento.

Cristante e i tifosi

Se gli allenatori hanno totale fiducia in Cristante, non si può dire lo stesso dei tifosi. Infatti Cristante è costantemente al centro delle critiche dei tifosi romanisti che vedono in lui un centrocampista lento, impreciso, macchinoso. "Il rinnovo di Cristante non me lo meritavo" scrive un tifoso sui social, "Cristante il marcatore del nulla cosmico", "Cristante è un giocatore perfetto per qualunque squadra voglia arrivare sesta". Poi c'è chi tenta di mediare: "Cristante è utile ma non deve essere titolare". Il rapporto non idilliaco con i tifosi si è visto pure all'ultima partita del 2022 contro il Torino quando richiamato in panchina, Cristante è stato sommerso dai fischi.