Sorteggio Europa League, la Roma pesca il Braga: ecco le date

La Roma pesca lo Sporting Braga nei sedicesimi di finale di Europa League. I ragazzi di Paulo Fonseca hanno così evitato Salisburgo, Lille e Real Sociedad.

Le partite di andata dei sedicesimi di finale di Europa League si giocheranno giovedì 18 febbraio 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 25 febbraio 2021. Così come nella fase a gironi, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle 21.

La Roma giocherà l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Il cammino della Roma nel girone è stato trionfale: primo posto già aritmetico anche prima dell'ultima giornata. 13 punti fatti con quattro vittorie, un pari e una sconfitta, proprio nella gara conclusiva e senza conseguenze, a Sofia. Diverse goleade per la formazione di Fonseca, che peraltro ha variato molto l'undici iniziale dando spazio alle "seconde linee".

Oltre alle tre italiane (Roma, Napoli e Milan), tra le candidate alla vittoria dell'Europa League ci sono due inglesi: Tottenham e Manchester United. Tra le squadre "retrocesse" dalla Champions League ci sono anche Ajax, Shakhtar Donetsk e Brugge.