Volley femminile, l'Acqua & Sapone Roma avrà finalmente il suo palazzetto

La caduta in serie A2 della Roma Volley Club Femminile non ferma gli ambiziosi progetti della società. E' notizia di poche ore fa il fatto che la squadra di volley, così come quella di pallacanestro, potrà giocare molto probabilmente tutte le partite interne al palazzetto dello sport di Viale Tiziano. Questo è quanto scaturito al termine del sopralluogo effettuato nella giornata di ieri all'interno della struttura dal presidente Pietro Mele insieme ai Presidenti delle società di basket di serie A, Eurobasket e Stella Azzurra, e ai Presidenti dei comitati regionali Fipav e Fip. Presenti anche il Presidente della commissione Sport, Ferdinando Bonessio, alcuni consiglieri del Comune di Roma, l'Assessore allo Sport, Alessandro Ororato, e i Dirigenti del dipartimento Sport.

E' Bonessio a professare l'ottimismo del caso: "Entro luglio dovrebbe essere chiusa questa prima fase dei lavori per consentire alle società di giocare nel Palazzetto dello Sport già a settembre. Nel frattempo si dovrà sopperire alle lacune e agli errori riscontrati nel piano di lavoro iniziale con un nuovo progetto. Ci assicureremo che questi nuovi lavori vengano svolti nel periodo estivo, di pausa delle attività agonistiche, senza interferire con lo svolgimento dei campionati".

Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente giallorosso Mele: "Siamo ottimisti. Abbiamo visto il massimo interesse da parte di tutti gli addetti ai lavori a terminare i lavori di ristrutturazione necessari per riaprire il Palazzetto dello Sport già entro settembre. Ci è stato spiegato che mancheranno alcuni lavori di impermeabilizzazione, illuminazione e vigilanza esterna, non previsti nella fase di progetto che terminerà a fine luglio, che non impediranno, comunque, il pieno utilizzo dell'impianto alle società che disputeranno i campionati di serie A. Siamo felici e non vediamo l'ora di poter ufficialmente annunciare che la Roma Volley Club giocherà il prossimo campionato nel Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano".