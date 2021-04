Roma-Atalanta 1-1: Cristante risponde a Malinovsky e salva i giallorossi dalla sconfitta

La Roma pareggia 1 a 1 contro l’Atalanta. Una partita difficile per i giallorossi che non vincono in casa contro i bergamaschi da sette anni e rinviano, ancora una volta, la prima vittoria contro una big del campionato. Sul tabellino dei marcatori finiscono Malinovskyi e Cristante. La squadra di Fonseca subisce per 70 minuti il pressing ed il ritmo degli ospiti, che creano diverse occasioni da rete. Giallorossi pericolosi solo nel finale, dopo la rete del pareggio arrivata al 75esimo. La palma del migliore in campo va in ex equo, a Cristante che con la sua rete salva la Roma dalla sconfitta, e a Pau Lopez. Il portiere giallorosso con diverse belle parate salva i suoi da una possibile goleada.

Primo tempo

La prima frazione di gioco è un monologo nerazzurro. La squadra di Gasperini crea tante occasioni da gol. Al 22esimo la prima grande parata di Pau Lopez, che si oppone al destro di Ilicic. Al 26esimo però l’Atalanta passa. Zapata serve Gosens sull’out di sinistra, l’esterno tedesco trova in mezzo all’area Malinovskyi che anticipa Cristante e Ibanez trovando la rete. Secondo gol consecutivo per l’ucraino dopo il gol vittoria contro la Juventus. La Roma non reagisce, anzi rischia l’imbarcata. Freuler recupera palla al limite dell’area e fa partire un gran destro su cui l’estremo difensore giallorosso si esalta e spedisce in angolo. Dopo 45 minuti, Roma non è pervenuta.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre come si è concluso il primo. Atalanta in attacco e Roma in difesa. Romero e Gosens sfiorano il gol che chiuderebbe la partita, ma non arriva. Al 61esimo il primo segnale di vita dei giallorossi. Mkhitaryan si libera bene di Djimsiti ma il suo destro finisce di poco alto sulla traversa. Dal 64esimo al 69esimo la svolta della partita. Prima Muriel, ben imbeccato da Zapata spreca sbaglia incredibilmente a pochi passi dalla linea di porta, poi Gosens viene espulso. L’esterno di Gasperini riceve il secondo giallo della sua partita per un fallo su Veretout. L’espulsione del tedesco rianima la Roma con Dzeko sfiora il pari con un bel sinistro. Cristante al minuto 75 fa partire un destro terrificante da quasi 30 metri e batte Gollini, trovando il classico gol dell’ex. Il pareggio rianima la squadra di Fonseca che sfiora addirittura il raddoppio con Dzeko (due volte, bravo Gollini) e poi con Carles Perez che trova ancora attento l’estremo difensore orobico. Nel recupero viene espulso Ibanez per doppia ammonizione, e Muriel spreca due ghiotte occasioni.

Finisce così 1 a 1 Roma-Atalanta, con i bergamaschi che fanno mea culpa per le tante occasioni sprecate. Fallito il sorpasso sul Milan secondo. Per i giallorossi continua il tabù Atalanta e non arriva la tanto agognata vittoria contro una big. In Europa League contro il Manchester United ci vorrà molto di più.

Tabellino

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar (76’ Carles Perez), Veretout, Calafiori (dal 46’ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan (dal 86’ Mayoral); Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Mahele, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (59’ Muriel), Malinovskyi (59’ Pasalic); Zapata (73’ Toloi). Allenatore: Gasperini.

MARCATORI: 26’ Malinovskyi (A); 75’ Cristante (R).

ESPULSI: 69’ Gosens (A), 95’ Ibanez (R).

ARBITRO: Giampaolo Calvarese di Teramo.