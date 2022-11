La Roma sarà Adidas: ritorno al passato per i giallorossi

La Roma cambia sponsor tecnico. Nella prossima stagione, il club giallorosso sarà vestito da Adidas. A confermare la notizia dell'accordo imminente tra il sodalizio giallorosso e il colosso tedesco è il portale di riferimento 'Footy Headlines'.

Secondo le indiscrezioni, la Roma sarà una delle squadre Adidas Premium come Ajax e Celtic. Ciò significa che l'AS Roma non sarà allo stesso livello delle 5 squadre Adidas Elite (Arsenal, Bayern, Juventus, Man Utd e Real Madrid). Il primo kit Adidas AS Roma sarà lanciato nel luglio 2023.

Per il club capitolino si tratta di un ritorno al passato. La Roma ha già indossato kit Adidas all'inizio degli anni '90, ed esattamente dal 1991 al 1994. Al momento non filtrano indiscrezioni su quelle che saranno le divise della prossima stagione.