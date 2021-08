Calciomercato Roma, Abraham è vicino ma Dzeko blocca tutto: vuole uno stipendio arretrato

Tammy Abraham è sempre più vicino alla Roma, ma Edin Dzeko blocca tutto. Nonostante le visite mediche, la seduta individuale ad Appiano e la foto con gli ultras della Curva Nord con sciarpa nerazzurra in bella vista, il bosniaco infatti non è ancora ufficialmente un giocatore dell'Inter.

L'intoppo burocratico di cui si è parlato sarebbe, secondo La Gazzetta dello Sport, uno stipendio arretrato non ancora versato a al giocatore bosniaco dalla Roma. Si tratterebbe della mensilità di luglio, meno di 400 mila euro in totale, a cui però, per principio, l'attaccante non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare.

La Roma invece, che ha rinunciato a chiedere un indennizzo all'Inter per permettere a Dzeko di scegliere la destinazione migliore, avrebbe chiesto al ragazzo un gesto di responsabilità. Insomma, si tratta. Fatto sta che finché Dzeko non parte, Abraham non può arrivare.

Tiago Pinto è a Londra proprio per avere una risposta definitiva dal giocatore del Chelsea che ha già una proposta da oltre 5 milioni netti a stagione di ingaggio. L'unico ostacolo restante sembrerebbe un ritorno in corsa dell'Arsenal di Mikel Arteta ma scenario non è nell'aria, così la Roma è vicinissima. Aspettando Dzeko.