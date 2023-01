"Rispetto per Zaniolo": l'ironico striscione dei laziali punge i tifosi della Roma

Nicolò Zaniolo protagonista, suo malgrado, anche nella giornata in cui non scende in campo. Il giocatore dell’As Roma, nel giro di poche ore, ha infatti ricevuto l’attenzione sia dei supporter giallorossi che di quelli biancocelesti.

Lo striscione degli ultras laziali

A Ponte Milvio, qualche ora prima del fischio d’inizio della partita contro la Fiorentina, i tifosi della Lazio hanno srotolato uno striscione dedicato all’attaccante di Mourinho. “Rispetto per Zaniolo” vi si legge. Una scritta, firmata “Ultras Lazio” che ha il sapore agrodolce dell’ironia. Lo striscione dei biancocelesti arriva all’indomani di quello che è stato srotolato sul ponticello di via degli Annibaldi, di fronte al Colosseo. In quel caso, al nome del calciatore, erano associati insulti arrivati da sponda giallorossa, rimasti delusi dalle recenti scelte dell’ex interista.

Protagonista sua malgrado

Zaniolo, dopo la sostituzione nella partita di Coppa Italia contro il Genoa, uscito dal campo tra qualche fischio, non ha più disputato match con la squadra ed ha dato forfait nei successivi appuntamenti, incluso la partita in programma, nella serata di domenica 29 gennaio, con la formazione capolista della massima serie. A due giorni dalla fine del “mercato di riparazione”, l’attaccante giallorosso, suo malgrado, torna quindi a far parlare di sé. Non certo per i gesti tecnici sul rettangolo da gioco.