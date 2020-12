Rinasce il Casilina calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – In un momento molto complicato per il calcio dilettante laziale, arriva una buona notizia da un club “storico” di Roma. Si tratta del Casilina che il prossimo anno riprenderà a fare attività presso il tradizionale campo “De Fonseca”. La notizia, infatti, è che l’impianto sportivo è passato nelle mani di un imprenditore della zona: a tempo debito verranno resi noti i nomi dei dirigenti e dei tecnici che si tufferanno in questa affascinante avventura in un quartiere di Roma sud come quello di Finocchio che è sempre stato un ottimo bacino a livello calcistico. Il progetto del nuovo Casilina riguarderà sia l’attività di prima squadra che quella del settore giovanile agonistico e di base. Nelle prossime settimane saranno forniti ulteriori dettagli, ma intanto il nuovo proprietario dell’impianto “De Fonseca” è al lavoro per programmare un futuro calcistico che sia all’altezza della storia del club capitolino. Le difficoltà legate alla pandemia non hanno frenato l’entusiasmo del nuovo proprietario che vuole sviluppare un lavoro di alto livello nel quartiere di Finocchio.