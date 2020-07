Lazio, abbonamenti allo stadio sospesi: ecco come chiedere il rimborso

La Lazio rimborsa gli abbonamenti ai tifosi per le gare casalinghe giocate a porte chiuse in seguito all’emergenza Coronavirus.

Rimborso abbonamenti Lazio

Cinque le partite che la Lazio ha giocato all’Olimpico senza il proprio pubblico così i tifosi abbonati saranno rimborsati attraverso l’emissione di un voucher utilizzabile per l'acquisto di abbonamenti e/o singole gare della stagione 2020-21 o per l’acquisto di merchandising ufficiale solo ed unicamente presso il Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda.

Lazio, le cinque partite senza pubblico rimborsate

Per tutti gli abbonati sarà calcolata la quota/partita in base al valore lordo dell’abbonamento acquistato. La stessa sarà poi moltiplicata per le cinque gare alle quali non si è potuto assistere (Lazio Fiorentina; Lazio Milan; Lazio Sassuolo; Lazio Cagliari; Lazio Brescia).

Come richiedere rimborso abbonamento Lazio

Gli abbonati potranno richiedere il voucher esclusivamente attraverso la piattaforma TicketOne. Basterà registrarsi, inserendo il numero di tessera Millenovecento associato all'abbonamento o il supporto cartaceo, ed il sistema calcolerà in automatico l'importo dei cinque ratei cui si ha diritto, ed invierà il voucher in formato PDF all'indirizzo e-mail utilizzato in fase di registrazione.

Le richieste di emissione dei voucher dovranno pervenire alla società esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma TicketOne raggiungibile al link www.rimborso.info a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 luglio alle ore 20.00 del 30 agosto 2020. Il mancato invio delle richieste entro questo termine costituisce rinuncia alla richiesta di rimborso. Il voucher è cedibile nei limiti sotto precisati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Informazioni su rimborsi abbonamento Lazio 2019-2020

La Lazio precisa che per maggiori informazioni è possibile contattare la biglietteria della Lazio al numero 06/3237333 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) oppure tramite e-mail a info.biglietteria@sslazio.it