Verona-Roma: caso Diawara, respinto il ricorso. Resta il 3 a 0 a tavolino

Resterà una sconfitta a tavolino la prima partita dei Friedkin come proprietari dell’As Roma. E’ stato infatti respinto dal Collegio di Garanzia del Coni il ricorso presentato dalla Roma relativo al caso Diawara, confermando il 3-0 a tavolino a sfavore dei giallorossi.

La penalizzazione in occasione della partita contro l'Hellas Verona di campionato del 19 settembre scorso, quando fu mandato in campo il centrocampista guineano, inserito per errore nella lista degli Under 22 pur avendo 23 anni. Confermate quindi le sentenze del Giudice sportivo e la Corte sportiva d'Appello della Figc.