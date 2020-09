Real Valle Martella calcio, Macaluso: “Rinvio del campionato? A me non dispiace”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Zagarolo (Rm) – Continua la lunga preparazione pre-campionato del Real Valle Martella che comincerà l’avventura in Seconda categoria dal 25 ottobre prossimo (e non più dall’11 come precedentemente comunicato). Tra i nuovi volti della squadra del presidente Daniele Imola c’è anche quello dell’attaccante classe 1990 Andrea Macaluso che nella passata stagione ha militato in Prima con la maglia della Dinamo Labico: “Ma fare un passo indietro a livello di categoria non è stato un grosso problema, ormai gioco solo per passione – spiega il diretto interessato – Inoltre, nonostante io sia di Palestrina, qui al Real Valle Martella ritrovo un gruppo di amici che conosco da tanto tempo e quindi è un piacere poter far parte di questa rosa”. Lo slittamento di due settimane dell’inizio del campionato non gli è dispiaciuto: “Sono ancora indietro nella condizione per una serie di impegni lavorativi e familiari e il fatto che ci sia un po’ più di tempo mi consentirà di essere in una forma migliore all’appuntamento con la prima di campionato”. Macaluso non si tira indietro quando si tratta di parlare degli obiettivi del Real Valle Martella: “Questo è un gruppo molto valido, composto da ragazzi giovani, ma che hanno già fatto categorie superiori: ci candidiamo per uno dei primi posti del girone”. Un raggruppamento che l’attaccante giudica così: “Ci sono diverse squadre attrezzate come ad esempio il Castel San Pietro, il Praeneste Carchitti e anche il Poli, ci saranno sfide che suoneranno come una sorta di derby e quindi il girone è affascinante. Ma, come detto, vogliamo essere protagonisti”. La chiusura di Macaluso riguarda l’impatto col presidente Imola: “Non lo conoscevo prima. E’ bello vedere che ci siano dirigenti giovani che sono ancora animati da una grande passione per lo sport, il Real Valle Martella è un club ben organizzato e qui si può fare bene”.