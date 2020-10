Real Valle Martella calcio, Comodi: “Contento di aver dato il mio contributo al gruppo”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Zagarolo (Rm) – La Seconda categoria del Real Valle Martella ha iniziato la stagione col piede giusto. I ragazzi del presidente Daniele Imola hanno esordito con un bel successo per 2-0 nel match casalingo contro il Lucky Junior, valido come gara d’andata del primo turno di Coppa Lazio. Dopo il gol di Luca Fulghieri che ha spezzato l’equilibrio nella prima frazione, a mettere il timbro definitivo sul successo del club prenestino è stato il giovane Federico Comodi, esterno offensivo classe 2000 proveniente dal Football Club Frascati. “Ero subentrato da poco e segnare subito alla prima gara giocata con questa nuova maglia è sicuramente una sensazione speciale – racconta il laterale d’attacco – Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra nel corso della prima partita stagionale ufficiale, era importante partire col piede giusto”. L’analisi di Comodi sui novanta minuti (più recupero) della sfida di Coppa Lazio è abbastanza chiara: “Abbiamo fatto una buona prestazione, creando diverse occasioni già prima del raddoppio e lasciando poche opportunità alla squadra avversaria”. In vista del match di ritorno in programma domenica, però, la guardia del Real Valle Martella resta alta: “Sicuramente abbiamo preso un buon vantaggio, ma guai a pensare di aver già passato il turno. Dovremo fare un’altra bella prestazione anche in trasferta”. Comodi parla dell’inserimento nel nuovo gruppo: “Il feeling coi compagni di squadra è stato subito positivo, ho trovato uno spogliatoio di amici e di ragazzi tranquilli”. Comodi valuta favorevolmente anche l’impatto col club: “La società è ambiziosa, ma ci lascia sereni: il presidente Imola pretende massimo impegno, ma ci chiede di divertirci in mezzo al campo”. La chiusura del giovane esterno offensivo riguarda lo staff tecnico: “Mi piace l’idea di calcio che ci viene proposta con una costante ricerca del gioco palla a terra e della proposta offensiva”.