Real Rocca di Papa L.R. calcio, Angelucci: “La salvezza come obiettivo primario”

Rocca di Papa (Rm) – Il Real Rocca di Papa L.R. è pronto a tornare a respirare aria di Eccellenza. Accadrà già domenica quando i ragazzi di mister Alessandro Cirimbilla giocheranno il primo turno di Coppa Italia di categoria tra le mura amiche contro la Lodigiani. “Ci teniamo a questa competizione e vogliamo fare bene, anche se in questo genere di manifestazioni può succedere di tutto – rimarca l’attaccante classe 1990 Danilo Angelucci – Comunque il nostro obiettivo stagionale primario, ovviamente, è quello della salvezza”. La punta, che solitamente agisce sull’esterno, si sta adattando in una posizione più centrale: “Per me non ci sono problemi, dove il mister mi chiede di giocare gioco” dice Angelucci che poi parla proprio del rapporto con l’allenatore: “Cirimbilla è un tecnico preparato e una persona aperta al dialogo, sia con i più grandi che coi più giovani. Ci troviamo bene con lui”. Angelucci è roccheggiano doc e quindi vivrà questa stagione con sentimenti ancor più particolari: “Già in passato avevo preferito giocare qui piuttosto che spostarmi altrove. Quest’anno è capitata l’occasione di una Eccellenza e per me sarà particolare farla con la maglia della squadra del mio paese – sottolinea l’ex giocatore dell’Albalonga – Inoltre vengo da un anno tormentato in cui mi sono procurato la lesione del legamento crociato e quindi sto cercando di recuperare al meglio, ma adesso mi sento abbastanza bene e spero di riuscire a ritagliarmi uno spazio per aiutare questo gruppo”. Una rosa mediamente molto giovane: “Ci sono tanti ragazzi che hanno già fatto categorie alte e che comunque sono disposti ad ascoltare noi ragazzi più grandi, questo è un ottimo punto di partenza. Nel pre-campionato le cose sono andate abbastanza bene, anche se sappiamo che l’Eccellenza è durissima”. Il Real Rocca di Papa L.R. potrà contare sulla passione e la vicinanza del presidente Tonino D’Auria: “Ci conosciamo da anni, lui è stato pure mio allenatore a Valmontone. E’ una persona che ha questo paese nel cuore ed è riuscito in poco tempo ad organizzare la società in vista di questo sbarco nel massimo campionato regionale”.