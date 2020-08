Real Rocca di Papa L.R. calcio, il presidente D’Auria: “Convinti di poterci salvare”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca di Papa (Rm) – Il Real Rocca di Papa L.R. ha iniziato la sua avventura “eccellente”. La squadra di mister Alessandro Cirimbilla e del direttore sportivo Fabio Cavalletto ha cominciato da qualche giorno la preparazione pre-campionato in vista dei primi impegni ufficiali: il 20 con la fase preliminare della Coppa Italia e il 27 con la prima giornata del massimo torneo regionale. A suonare la carica è il presidente Tonino D’Auria, il principale artefice del ritorno della città di Rocca di Papa in Eccellenza: “Siamo orgogliosi di aver portato una categoria così importante nel nostro paese. Abbiamo allestito una squadra giovane con ragazzi interessanti che hanno già avuto esperienze in questa categoria e non solo, l’augurio è che possano dimostrare di valere anche qualcosa in più dell’Eccellenza. Proprio in virtù di questa età media molto bassa, sappiamo che ci vorrà pazienza soprattutto nella parte iniziale, ma nel mio passato ho avuto esperienze calcistiche importanti e quindi so come va il calcio: la società darà il massimo sostegno possibile sia al gruppo che allo staff tecnico e a quello dirigenziale”. L’obiettivo del nuovo Real Rocca di Papa L.R. è abbastanza chiaro: “Ci confronteremo con un torneo difficile e con un regolamento che imporrà tante retrocessioni, ma siamo convinti di poter conservare la categoria” osserva il presidente. Lunedì il comitato regionale renderà noti i tre raggruppamenti e anche gli abbinamenti della Coppa Italia: “Per quanto riguarda il girone sicuramente sarà complicato e uno vale l’altro: siamo una matricola e abbiamo un gruppo totalmente nuovo, quindi sappiamo che ci saranno difficoltà. Lo spirito, però, dovrà essere quello dei roccheggiani: cercheremo di far sudare tutte le nostre avversarie”. L’approdo del Real Rocca di Papa L.R. in Eccellenza ha creato tanto scalpore in città: “L’entusiasmo del paese è tangibile, ci sarà tanta curiosità attorno a questa squadra e noi speriamo di continuare a sorprendere tutti anche durante il campionato” conclude D’Auria. Intanto è già pronto il programma dei test amichevoli: domenica l’esordio ufficioso con l’Ottavia, il 3 col Nomentum (Promozione), il 6 a Pomezia, il 12 a Frascati con la Lupa e infine il 13 con l’Atletico Morena (Promozione).