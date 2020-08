Real Rocca di Papa L.R. calcio, il ds Cavalletto: “Organico quasi ultimato”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Rocca di Papa (Rm) – Assieme al presidente Tonino D’Auria e al mister Alessandro Cirimbilla, ha ridisegnato il nuovo organico che segnerà il debutto del Real Rocca di Papa L.R. nel massimo campionato di calcio regionale. Il direttore sportivo Fabio Cavalletto sembra soddisfatto nel parlare delle operazioni di mercato portate avanti fino a questo momento: “La squadra è quasi pronta, mancano gli ultimi innesti e speriamo di chiudere questi accordi entro la fine della settimana per poi cominciare la preparazione in sede dal prossimo 20 agosto”. Sarà un Real Rocca di Papa L.R. molto giovane, quello guidato dal capitano Giorgio Romei: “La filosofia del nostro club è molto chiara e vuole valorizzare la “linea verde”, ma al tempo stesso diversi ragazzi di quelli che abbiamo già annunciato hanno fatto recentemente esperienza in Eccellenza. Recentemente ci sono stati casi come quello di un grande Tor Sapienza che, composto da tanti ragazzi, è riuscito addirittura a vincere sovvertendo ogni pronostico e questo tipo di esempi devono essere sempre presenti nella testa dei nostri ragazzi. La mia preoccupazione maggiore riguarda il fatto che avremo una squadra totalmente nuova e quindi bisognerà lavorare per formare il giusto spirito di gruppo, ci vorrà pazienza soprattutto nella prima parte di stagione”. L’obiettivo del Real Rocca di Papa L.R. è evidente: “Cercheremo di ottenere la permanenza in Eccellenza dopo tutti i sacrifici fatti dalla società per partecipare a questo campionato – dice Cavalletto – In questa annata particolarissima, per salvarsi bisognerà praticamente arrivare a “metà classifica”, ma siamo pronti mentalmente anche ad affrontare eventuali spareggi alla fine della stagione. In ogni caso vogliamo giocarci tutte le partite curando ogni particolare e battagliando dal primo all’ultimo minuto”. Cavalletto è stato da subito fortemente convinto della scelta di affidare la squadra a mister Cirimbilla: “E’ la persona giusta, lo conosco da tempo. Godrà della collaborazione e dell’esperienza del direttore tecnico Enrico Botti e del preparatore atletico Gianluca Rinaldi che da poco è entrato a far parte ufficialmente dello staff”. Chiusura sul rapporto che si è instaurato col presidente D’Auria: “Già da qualche anno avremmo dovuto lavorare assieme e ora finalmente ci siamo riusciti. E’ una persona vera, una rarità nell’ambiente del calcio dilettante”.