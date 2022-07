Al Casilino Sky park "Sport e Salute" celebra e finanzia lo sport di base della Capitale

Si è svolta al Casilino Sky Park la presentazione dei vincitori dei progetti Sport di tutti "Quartieri" e "Inclusione". Si tratta dei progetti che Sport e Salute sta selezionando su tutto il territorio italiano. Questa volta l'incontro è stato con le associazioni e società del Lazio. In 4 si sono aggiudicate il progetto Quartieri e in 17 Inclusione. All'evento organizzato dall'Asd Metabolica con Sport e Salute Lazio hanno partecipato il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il delegato allo sport Regione Lazio, Roberto Tavani, e l'assessore sport del V Municipio di Roma, Marco Ricci. Presenti anche i vincitori del bando. Il presidente Vito Cozzoli ha preso parte alle attività sportive in corso, muovendosi tra le varie discipline insieme ai ragazzi, guidato da Andrea Lo Cicero, Legend di Sport e Salute.

"Voglio ringraziare le ASD e le SSD che si sono aggiudicate il bando -ha detto Cozzoli- voi realizzate quello che noi avevamo appunto sognato, insieme ci stiamo riuscendo. Sport e Salute ha un'anima industriale indiscutibile, necessaria e preziosa che si traduce in grandi eventi, ma quello che m'interessa molto è l'anima sociale cha ha Sport e Salute, e voi ne siete il motore. Le società sportive di base sono l'ossatura sociale del nostro Paese". Il delegato allo sport della Regione Lazio Tavani e l'assessore Ricci hanno portato la loro testimonianza sulla necessità di fare rete affinché progetti e situazioni come quella condivisa oggi al quartiere Alessandrino a Roma siano solo l'inizio.

Le ASD e le SSD intervenute hanno raccontato le loro esperienze: storie di recupero e di riqualificazione, storie di beni sequestrati alla criminalità organizzata e riadattate attraverso l'attività sportiva e socioeducativa, storie di periferia e di centri commerciali trasformati in luoghi di eccellenza come il Casilino Sky Park. Due storie particolari tra le 4 che si sono aggiudicate il progetto "Quartieri", sono quella della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato e quella della Palestra della Legalità, che rispettivamente operano nei quartieri Montespaccato e Nuova Ostia-Idroscalo.

Entrambe fanno parte di un programma adottato dalla Regione Lazio dal nome "Talento e tenacia crescere nella legalità", promotore de programma è l'ASP Asilo Savoia. Entrambi gli interventi di riqualificazione e adattamento ad uso diverso sono stati realizzati in beni sequestrati alla criminalità organizzata, sia Montespaccato sia Ostia sono attive già da più di 3 anni. A Montespaccato la scuola calcio accoglie più di 400 bambini e con l'under 18 è campione italiano 2022, mentre Ostia conta 1600 iscritti, il cui 25% frequenta in maniera gratuita, ed ha più di 400 minori avviati alla pratica sportiva.



SPORT DI TUTTI QUARTIERI

ASD idonee al primo finanziamento: 4.

Elenco ASD Finanziate per Sport di Tutti Quartieri:

A.S.D. METABOLICA – Roma

N. beneficiari: 4.944 Target: Bambini e ragazzi, donne, adulti e over 65 Categorie Vulnerabili: disabili, minori stranieri Attività proposte: aikido, capoeira, danza sportiva, ginnastica, karate, kickboxing, parkour, pugilato, yoga, arti circensi e giocoleria, body building, pilates, posturale, tai chi, qi gong, meditazione, attività ludica e laboratori. Attività aggiuntive: doposcuola estivi, sport outdoor weekend per la comunità, la giornata dello sport, martial art day, rassegna cinema all’aperto film sportivi, corso robotica e coding per bambini e ragazzi, corso disegno e fumetto per bambini, corso inglese per bambini, corso di cucina e alimentazione, corso di teatro e musical, corso videomapping for kids, piccoli aiutanti di babbo natale, open day con presentazione attività, closing day con esibizione di fine corso.

S.S.D. AUDACE SAVOIA-TALENTO &TENACIA S.R.L. – Roma

N. beneficiari: 4.929 Target: Bambini e ragazzi, donne, adulti e over 65 Attività proposte: ginnastica, danza sportiva, cross training, kickboxing, muay thai, ju,jitsu, judo, ginnastica posturale, difesa personale, pump, funzionale, walking tone, giochi e sport tradizionali, attività ludica e laboratori Attività aggiuntive: doposcuola estivi, sport outdoor weekend per la comunità, la giornata dello sport, martial art day, rassegna cinema all’aperto film sportivi, corso robotica e coding per bambini e ragazzi, corso disegno e fumetto per bambini, corso inglese per bambini, corso di cucina e alimentazione, corso di teatro e musical, corso videomapping for kids, piccoli aiutanti di babbo natale, open day con presentazione attività, closing day con esibizione di fine corso.

3. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTESPACCATO SRL, Roma

N. beneficiari: 5.499 Target: Bambini e ragazzi, donne, adulti e over 65 Categorie Vulnerabili: Disabili, Donne Vittime di violenza, Giovani e adulti ospiti in case di accoglienza Attività proposte: calcio, ginnastica, danza sportiva, rugby, corsa campestre, difesa personale, walking tone, ginnastica posturale, atletica leggera, attività ludica e laboratori. Attività aggiuntive: convegni sui temi: disabilità, parità di genere, alimentazione e obesità infantile, dipendenza digitale, rischio criminalità e povertà educativa.

TOUKON KARATE DO A.S.D., Velletri

N. beneficiari: 6.980 Target: Bambini e ragazzi, donne, adulti e over 65 Categorie Vulnerabili: disabili, stranieri, minoranze etniche, persone a rischio di esclusione sociale Attività proposte: ginnastica, karate, ju-jitsu, judo, danza sportiva, dama, sport acquatici, attività ludica e laboratori Attività aggiuntive: laboratori di scrittura creativa, laboratori di disegno/pittura/arti grafiche, laboratori di inglese, lettura collettiva e storytelling , eventi sportivi intergenerazionali, seminari (sul sostegno all’apprendimento, all’educazione e alla genitorialità, sul contrasto al bullismo e al doping….).

SPORT DI TUTTI INCLUSIONE

ASD idonee al primo finanziamento: 17.

Elenco ASD Finanziate per Sport di Tutti Inclusione:

A.S.D. PAIDEIA, SPORT & FORMAZIONE, Frosinone

N. beneficiari: 200 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-17) centri estivi (età 5-15) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: Attività motoria, Calcio, Pallacanestro, Pallavolo Attività aggiuntive: momenti formativi e informativi sui corretti stili di vita, parent training, incontri con la psicologa, cineforum, laboratorio artistico, laboratorio musicale.

A.S.D. BUBU TEAM, Alatri (FR)

N. beneficiari: 750 Fasce d’età: centri estivi (età 5-18) Beneficiari: soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, soggetti affetti da disabilità psichiche e/o fisiche, congenite o acquisite Attività proposte: attività ludico-motoria, calcio orientamento, pallacanestro, pallamano Attività aggiuntive: all-in sport events, all-inpiadi, all-in star game, all-in new, all-in meeting.

A.S.D. VOLLEY4US, Colleferro (FR)

N. beneficiari: 250 Fasce d’età: corsi sportivi (età 11-17) centri estivi (età 11-17) Beneficiari: Bambine, ragazze e donne (empowerment femminile) Attività proposte: attività motoria, attività ludico-motoria, ginnastica, pallavolo Attività aggiuntive: gare di competizione federale, corsi qualificanti di giudici di gara.

CENTRO NUOTO FIUGGI S.S.D. a R.L., Fiuggi (FR)

N. beneficiari: 295 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-over 65) centri estivi (età 5-17) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: calcio, ginnastica, pallavolo, sport acquatici Attività aggiuntive: corsi di formazione, percorsi psico motori e recupero dell'autostima attraverso lo sport, gara/esibizione a conclusione del progetto.

A.S.D. U.S. CURES CALCIO A 5, Fara Sabina (RI)

N. beneficiari: 300 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-24) Beneficiari: soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: calcio Attività aggiuntive: creazione polo sportivo per ragazzi che non sono riusciti ad esprimere le proprie capacità tecnico-motorie nelle altre discipline sportive.

AQUILE ROMANE A.S.D., Roma

N. beneficiari: 220 Fasce d’età: corsi sportivi (età 11-54) centri estivi (età 10-15) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, disabili Attività proposte: attività ludico-motoria, ginnastica, giochi e sport tradizionali, tiro con l'arco Attività aggiuntive: laboratori di archeologia, archeo trekking, visite guidate.

A.S.D. ATL TORMARANCIA C5, Roma

N. beneficiari: 300 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-34) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: calcio Attività aggiuntive: tornei di calcio per categorie.

C.U.S. ROMA TOR VERGATA A.S.D., Roma

N. beneficiari: 250 Fasce d’età: corsi sportivi (età 18-34) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, soggetti affetti da parkinson, soggetti affetti da depressione acuita dalla pandemia COVID-19 Attività proposte: attività motoria, attività ludico-motoria, atletica leggera ginnastica, tiro con l'arco Attività aggiuntive: laboratori di musica e disegno, attività respiratoria finalizzata alla conoscenza del proprio corpo.

9.A.S.D. LIBERO SPORT, Roma

N. beneficiari: 200 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-17) centri estivi (età 10-17) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: ginnastica, judo, pallacanestro, pallavolo Attività aggiuntive: laboratorio conoscitivo sport al femminile, evento con il campione.

10.LA RUSTICA A.S.D. A.P.S., Roma

N. beneficiari: 160 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-54) centri estivi (età 5-16) Beneficiari: soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, detenuti nel sistema carcerario (minorile o per adulti) Attività proposte: calcio, rugby Attività aggiuntive: festa dello sport in famiglia, laboratori psico-motori.

11. A.S.D. PIGNETO, Roma

N. beneficiari: 500 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-24) centri estivi (età 5-13) Beneficiari: soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, soggetti con disabilità Attività proposte: attività ludico – educative, attività ludico-motoria, ginnastica, giochi e sport tradizionali, judo pallacanestro, pallavolo Attività aggiuntive: attività di gioco sport, centri estivi multidisciplinari, laboratorio pittura, laboratori creativi laboratori teatrali.

12. A.D. POLISPORTIVA G. CASTELLO, Roma

N. beneficiari: 1.200 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-over 65) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, anziani, emarginati Attività proposte: attività motoria, attività ludico-motoria, aikido, arti marziali, bocce, dama, ginnastica, giochi e sport tradizionali, judo ju-jitsu, karate, pallacanestro, pallavolo, scacchi, taekwondo, tennis, tavolo Attività aggiuntive: corsi di “gioco sport “, torneo giovanile “invito al volley”, torneo di “sitting volley”, torneo giovanile “invito al basket, torneo di tennis tavolo per disabili, gara-lezione di orientamento, festa dello sport di cittadinanza.

13. POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA, BORGO DON BOSCO, Roma

N. beneficiari: 550 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-17) Beneficiari: soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: attività motoria, attività ludico-motoria, atletica leggera, calcio, cricket, judo, pallacanestro Attività aggiuntive: miniolimpiadi, convegno formativo sul tema sport e disagio, webinar sul tema sport e minori.

14. A.S.D. ZEN SHIN CLUB ITALIA, Roma

N. beneficiari: 270 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-over65) centri estivi (età 5-18) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale Attività proposte: attività motoria, attività ludico-motoria, arti marziali, pallavolo wushu kung fu moderno, wushu kung fu tradizionale Attività aggiuntive: percorso alimentare con nutrizionista, percorso supporto psicologico, incontri con i campioni.

15. A.S.D. GORDIANI ARTEDANZA, Roma

N. beneficiari: 454 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-over65) centri estivi (età 9-17) Beneficiari: soggetti a rischio di dipendenze giovanili, soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, ragazzi e ragazze affetti da disturbi alimentari come bulimia e anoressia, over 65 Attività proposte: attività motoria, attività ludico-motoria, danza sportiva, freccette, ginnastica, giochi e sport tradizionali, scacchi Attività aggiuntive: corsi di formazione, corsi di ginnastica per tutti, corsi di posturale.

16. CSI ROMA EST S.S.D. a R.L., Roma

N. beneficiari: 215 Fasce d’età: corsi sportivi (età 18-34) centri estivi (età 5-17) Beneficiari: bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, rifugiati e richiedenti asilo Attività proposte: nordic walking, calcio, danza sportiva, ginnastica, pallacanestro Attività aggiuntive: corsi di sport di squadra popolari, ginnastica per il benessere e la salute, attività motoria di nordic walking, corso di alfabetizzazione della lingua italiana, laboratori di gioco “mamma – bambino”, laboratorio teatrale, laboratorio di educazione civica.

17. CHORONDE PROGETTO EDUCATIVO A.S.D., Roma

N. beneficiari: 310 Fasce d’età: corsi sportivi (età 5-34) centri estivi (età 5-18) Beneficiari: bambine, ragazze e donne (empowerment femminile), soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale, bambini e adolescenti con disabilità fisica, sensoriale e/o cognitiva, soggetti con disturbo del comportamento alimentare Attività proposte: danze accademiche: moderna e contemporanea Attività aggiuntive: laboratori rivolti ai gruppi classe degli Istituti Comprensivi con bambini diversamente abili e i gruppi della Casa di Cura Villa Armonia, webinar formativi su: DanceAbility, Community Dance e Educational Dance e Psicomotricità Funzionale.