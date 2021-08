Problemi in casa Lazio: il Sarrismo non decolla e prosegue la grana Correa

La Lazio pareggia ancora in amichevole. L'idea di calcio di Sarri non si vede ancora e il mercato influisce sul rendimento della squadra. Correa scontento ed espulso

Prosegue con difficoltà la pre-season della Lazio che in Germania pareggia 1-1 col Meppen, squadra di terza divisione tedesca.

Si tratta pur sempre di amichevoli estive, ma il malumore ed il nervosismo bianoceleste si percepisce eccome, vedi il rigore sbagliato da Ciro Immobile e il rosso a Correa. Quello col Meppen è il secondo pareggio consecutivo (prima c'era stato l'1 a 1 col Padova) contro una squadra di categoria inferiore, che la squadra di Sarri ha raccolto in questa parte della stagione.

Il Sarrismo non decolla

Le attenuanti sono tante ma quello che salta all'occhio è la stanchezza mostrata dalla squadra, anche a causa dei carichi di lavoro, e qualche distrazione di troppo, specie in fase difensiva. Le difficoltà previste e messe in conto, si sono puntualmente presentate.

Dopo i cinque anni di 3-5-2 e sprint sulle fasce adesso la Lazio cerca una manovra più avvolgente e dispendiosa a livello fisico e mentale. Un palleggio ossessivo che per ora non sta pagando. Quello di Sarri è un'idea di calcio che va assimilata nel tempo, provando e riprovando più volte movimenti e schemi. L'allenatore lamenta però delle lacune in organico, in primo luogo, quella di un altro esterno offensivo.

Correa blocca il mercato della Lazio

Il mercato della Lazio è bloccato, causa mancata cessione di Joaquin Correa.

Proprio l'argentino ieri, alla prima uscita dopo il rientro dalle vacanze e dalla Copa America, è stato protagonista negativo della partita. L'argentino è apparso nervoso ed è stato espulso per doppia ammonizione: primo giallo arrivato per fallo di gioco, secondo per proteste. Il nervosismo del Tucu è facilmente collegabile al suo malessere, il calciatore ha chiesto da tempo e a più riprese di lasciare la Lazio ma le offerte per lui ancora non sono arrivate.