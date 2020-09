Assegnato il Premio “Paolo Valenti” 2020 al giornalista Franco Lauro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma, 21 settembre 2020 – In occasione dei cinquant’anni dalla nascita di 90° minuto, storico programma televisivo che ancora oggi porta il calcio nelle case degli italiani, torna il Premio Giornalistico “Paolo Valenti”. Istituito nel 2000, dieci anni dopo la scomparsa dell’indimenticabile giornalista radio-televisivo Paolo Valenti, su iniziativa dei familiari e di un comitato d’onore composto da giornalisti ed esponenti della cultura e dello spettacolo, ha premiato negli anni Fabrizio Maffei, Gianni Cerqueti, Massimo Caputi e Monica Vanali. Il riconoscimento viene assegnato al giornalista che sa esprimere al meglio quelle particolari doti professionali che unanimemente erano riconosciute a Paolo Valenti: l'immediatezza e l'innovazione nella comunicazione, la professionalità e l'attenzione agli aspetti umani e sociali della notizia. In questa quinta edizione, il Premio va quindi a Franco Lauro, giornalista della RAI prematuramente scomparso a Roma il 14 aprile 2020, con la seguente motivazione: “Franco Lauro è stato per trentacinque anni voce dello sport in Rai, competente telecronista del basket e del calcio, apprezzato conduttore della Domenica Sportiva, di Domenica Sprint e di 90° minuto. Ha saputo esprimere un giornalismo sportivo dai contenuti tecnici di rilievo, caratterizzandosi per il linguaggio sobrio e diretto, interpretando con professionalità, umanità ed equilibrio la funzione della cronaca giornalistica”. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel Teatro di Villa Torlonia di Roma (via Lazzaro Spallanzani, 1) il 26 settembre 2020 alle ore 11:00 alla presenza del Comitato d’onore, che per l’edizione del Premio 2020 ha visto la partecipazione di Giuseppe Marchetti Tricamo – Presidente (storico, scrittore e giornalista), Emanuele Bevilacqua (giornalista, scrittore e presidente del Teatro di Roma), Lelio Camilleri (musicista, compositore e docente universitario a Bologna), Fabrizio Maffei (giornalista e conduttore televisivo), Nicola Mazzacuva (avvocato e docente Universitario a Bologna), Paolo Emilio Persiani (Editore), Donatella Scarnati (giornalista e conduttrice televisiva) e dei figli di Paolo Valenti: Mauro, Alessandro, Graziano e Paola. Il premio, un oggetto in rame e argento realizzato per l’occasione da Italian Art Touch, verrà consegnato alla Famiglia Lauro durante la manifestazione.

