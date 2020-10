Polisportiva Bellegra calcio, Quaresima: “Con la Bi.Ti. per muovere la classifica”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Bellegra (Rm) – La Promozione della Polisportiva Bellegra ha perso di misura (3-4) anche la prima di campionato sul campo del Setteville, dopo aver rimediato un k.o. simile anche in Coppa Italia contro la Vis Subiaco (1-2). Ma l’ambiente bellegrano è noto per essere battagliero e il gruppo sta preparando con determinazione l’esordio casalingo in campionato di domenica prossima con la Bi.Ti. Marino. “Una squadra forte, non devono ingannare le due sconfitte che hanno rimediato nelle prime due partite ufficiali, tra l’altro incontrando domenica scorsa l’Atletico Torrenova che è tra le favorite per la vittoria del girone – sottolinea mister Vinicio Quaresima – Noi, però, siamo animati dalla forte voglia di muovere finalmente la classifica e di sfruttare al meglio il fattore campo: lotteremo per cercare di fare risultato”. Il tecnico fa un passo indietro per analizzare il debutto nel campionato di Promozione della matricola Polisportiva Bellegra: “Forse abbiamo commesso un errore di sottovalutazione dell’impegno. Poi credo che sia da rivedere il protocollo anti-Covid, visto che domenica scorsa ci siamo potuti scaldare per appena una decina di minuti, anche se questo non dev’essere un alibi. Il Setteville ha iniziato molto bene la partita, “asfissiandoci” con un pressing molto fastidioso. A questo si aggiunga che abbiamo fatto errori grossolani e i padroni di casa hanno chiuso il primo tempo sul 3-0, anche se a livello tecnico non si era vista affatto questa differenza. Nella ripresa, però, la squadra ha avuto il merito di non mollare e anche i ragazzi che sono entrati, come De Santis e Parfene, hanno dato un ottimo contributo. Così abbiamo accorciato le distanze prima con Titocci e poi con lo stesso Parfene e la partita si è totalmente riaperta prima di un altro svarione che ci è costato il 4-2 avversario. Ma ancora una volta la squadra ha subito rialzato la testa realizzando il definitivo 4-3 con Titocci su rigore e provando negli ultimi dieci minuti a portar via almeno un pari, che avremmo meritato. In settimana la squadra si è allenata con determinazione e convinzione, spero che con la Bi.Ti. possiamo finalmente sbloccarci anche se sappiamo che sarà tosta” conclude Quaresima.