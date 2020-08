Polisportiva Bellegra calcio: ecco i primi colpi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Bellegra (Rm) – La Polisportiva Bellegra annuncia i primi colpi ufficiali per la nuova avventura in Promozione. A farlo è il confermatissimo direttore sportivo Alessandro Pascucci che ha lavorato al fianco del presidente Renato Ciani e del vice Giancarlo Proietti per l’allestimento dell’organico da affidare a mister Vinicio Quaresima e al suo staff (completato dal vice Francesco Gentili, dal preparatore atletico Pino Tobia e da quello dei portieri Gianfranco Bonuglia. “Abbiamo trovato l’accordo col difensore centrale Matteo Pestozzi (ex Albalonga, l’anno scorso all’Atletico Zagarolo, ndr), il centrocampista Gianluca Moroni (ex Vicovaro e Atletico Zagarolo, ndr) e l’altro mediano Leonardo Martinoli (ex Città di Paliano, ndr) – dice il diesse del Bellegra - Oltre a loro hanno firmato anche l’esterno offensivo classe 2000 Turri (anche lui dal Città di Paliano, ndr), il difensore Giovanni Mauro Sturba (classe 2001 che è rientrato a Bellegra dopo l’esperienza alla Vis Artena, ndr) e i classe 2003 Gianfranco Iacovelli, Giovan Battista Proietti, Luca Morasca e Riccardo Spoletini. Questi ragazzi si aggiungono al blocco della squadra che ha fatto benissimo in Prima categoria l’anno passato. Nelle prossime ore, inoltre, dovremmo far firmare anche altri giocatori per completare l’organico, poi resteremo vigili nel caso si presentino delle opportunità di mercato che possano aiutarci a migliorare la qualità della rosa”. Nella giornata di ieri, inoltre, è arrivata l’ufficialità dell’inserimento del Bellegra tra le partecipanti al campionato di Promozione: “E’ la conclusione di un percorso iniziato nel 2015 in Terza categoria che ci ha visto fare questa scalata attraverso i risultati del campo – sottolinea Pascucci – Un percorso che ci ha visto recuperare il nome storico della Polisportiva Bellegra e che ha premiato gli sforzi di ragazzi come Battisti o Cera, presenti nel gruppo della Terza categoria e ora protagonisti nel prossimo torneo di Promozione. Come società vogliamo ringraziare tutti i nostri sponsor e in particolare la Bcc di Bellegra per il sostegno ai nostri colori”. In chiusura Pascucci parla delle prospettive della formazione di mister Quaresima nella prossima stagione: “Inizieremo la preparazione il prossimo 24 agosto. L’obiettivo è quello di centrare una salvezza tranquilla, vogliamo ben figurare anche in questa categoria”.