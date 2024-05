Piazza di Siena chiude col botto: 56mila spettatori e un fatturato di 4,3 milioni di euro

Come previsto, la 91^ edizione del concorso ippico di Piazza di Siena si è chiusa con un nuovo record. Secondo i dati forniti dall'organizzazione, quest'anno a Villa Borghese sono state 56.000 le persone presenti sulle tribune dell'Ovale e del Galoppatoio, +12% rispetto all'anno passato.

L'assessore allo sport di Roma Capitale ha definito Piazza di Siena "la Wimbledon dell'equitazione", paragonando il concorso ippico al più prestigioso torneo di tennis al mondo.

Record di spettatori a Piazza di Siena

E i numeri lo confermano. Non solo i 56.000 spettatori, a anche i 600 cavalli coinvolti, i 202 atleti in gara, i 30 Paesi rappresentati e un fatturato di 4,3 milioni di euro, raddoppiato rispetto al 2018.

Copertura mediatica

Il riscontro è stato più che positivo anche per quanto riguarda la copertura mediatica. Oltre 2,5 milioni di visualizzazioni sui canali social ufficiali, +60% rispetto al 2023 e quasi 150.000 interazioni, +58% rispetto al 2023. Ad essere stati raggiunti sono stati 66.000 follower. Il canale TikTok, aperto in occasione della 91^ edizione del concorso, ha raggiunto 520.000 visualizzazioni in pochissimi giorni.

Mezzaroma: "Utili investiti sulla cura dell'area"

“Mancavo a Villa Borghese da tanti anni e devo dire che ho trovato l’area rivoluzionata – ha ammesso Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute al suo primo Piazza di Siena –. Questo è uno degli eventi in cui meglio si coniugano le strutture e la natura, e tutto questo è frutto di un lavoro magnifico. Mi piace sottolineare che c’è sempre una maggiore collaborazione con la FISE e Roma Capitale, per fare in modo che questo luogo sia sempre più frubile per la cittadinanza, non solo per eventi sportivi ma anche culturali. La cosa che ci riempie d’orgoglio è che con la FISE reinvestiamo gli utili dell'evento nella cura dell'Ovale, e delle zone adiacenti dalle aree verdi al restauro”.

Gualtieri: "La nostra collaborazione è una buona pratica"

"Scenario unico e senza rivali". A definire così il concorso di Villa Borghese è Roberto Gualtieri: "E' una grande festa per tutti, è molto bello che ci sia questa partecipazione e che le romane, i romani e i turisti abbiano la possibilità, gratuitamente, di godersi la villa e un concorso ippico tra i più belli del mondo. La collaborazione tra Roma Capitale, FISE e Sport e Salute è una buona pratica, un modello che spiega perfettamente come soggetti diversi quali sono le amministrazioni locali e le organizzazioni sportive possono collaborare per il bene dello sport".

La Fondazione Villa Borghese

Nei giorni del Concorso, uno dei temi su cui si è dibattuto è la possibilità di costituire una Fondazione Villa Borghese. Eventualità ben accolta dal ministro dello Sport Andrea Abodi: "Parlando con il sindaco Gualtieri abbiamo trovato una corrispondenza di sentimenti. Ho consegnato a lui questa idea, che si può sviluppare in tempi anche brevi” ha fatto sapere Abodi. In linea con questo sentimento c'è Mezzaroma: “Rientrerebbe in una linea di intervento, cercando di promuovere e sviluppare una collaborazione tra pubblico e privato anche in termini di investimenti che vanno a beneficio di tutta la cittadinanza. Bisogna andare verso questo tipo di partnership” ha detto.