La Petra 2011 continua a credere nello sport investendo sul giovane atleta Simone De Dominicis

La Petra 2000 continua a investire nel mondo dello sport: dopo gli investimenti corposi nel Grottaferrata calcio a 5, ecco che l’azienda romana sostiene il giovane tennista Simone Di Dominicis. L'imprenditore Masi: “Credo fortemente nella società sportiva Tc Tennis Grottaferrata, questo ragazzo ha le doti giuste non solo tecniche ma ho visto in lui "l'etica" che contraddistingue questo sport e l'umiltà di crescere in un'ambiente sano. Auspico un futuro da professionista così da portare alla nostra città il valore che merita. É fondamentale investire sui giovani del territorio e soprattutto nelle società che dedicano tempo e risorse nel futuro dei giovani”. L’azienda dei Castelli Romani leader nel settore dell'arredo esterno investe nel giovanissimo Simone De Dominicis. Con un comunicato ufficiale esprime le sue parole di orgoglio in questo investimento singolare, speriamo come auspicato dall'imprenditore Masi Manuel che questo ragazzo arrivi alle competizioni nazionali.