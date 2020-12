Petra 2011 consegna una borsa di studio ai giovani schermitori del “Pio XII” di Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Petra 2011 continua a investire lo sport e a sostenere i ragazzi che lo praticano. L’azienda dell’imprenditore Manuel Masi, leader da oltre 50 anni nella fornitura e posa in opera di pavimentazioni e rivestimenti in pietra e garden design, ha sposato in pieno l’idea del suo testimonial Valerio Aspromonte, pluridecorato schermitore (vinse anche un oro olimpico a squadre a Londra 2012) che da qualche tempo si è dedicato all’attività magistrale e allena (anche) dei giovanissimi ragazzi presso la scuola romana del “Pio XII”, nel quartiere di Cinecittà. Masi, amministratore unico di Petra, ha consegnato ieri pomeriggio all’ex fiorettista una borsa di studio da 500 euro che verrà assegnata alla fine di questa stagione sportiva ad uno dei ragazzi che frequenta il corso di scherma. Alla cerimonia hanno presenziato anche diversi genitori dei ragazzi impegnati in una sessione di allenamento, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid. “La nostra azienda è ormai un’eccellenza nel suo campo e allo stesso modo vuole valorizzare le eccellenze nel campo dell’arte, della cultura e dello sport. Questa borsa di studio non premierà solo il giovane schermitore più bravo sotto l’aspetto tecnico, ma anche il ragazzo che ha tenuto un comportamento esemplare sia dal punto di vista caratteriale che del percorso scolastico. Inoltre rappresenta un sostegno ideale a tutte le famiglie che con grandi sacrifici stanno consentendo ai loro ragazzi di praticare l’attività sportiva in un periodo così complicato. Appena Aspromonte ci ha prospettato l’idea, l’abbiamo sposata con grande entusiasmo e probabilmente Valerio stesso è rimasto sorpreso dal nostro immediato sostegno a questa iniziativa, concretizzata nel giro di poche settimane. Petra crede fortemente nei valori dello sport, come dimostra il suo notevole impegno nel mondo del futsal (dove sostiene l’attività del Grottaferrata calcio a 5, ndr). Al tempo stesso ci ha fatto piacere consegnare questa borsa di studio ad un liceo che si trova in un quartiere periferico di Roma”.