Paul Gascoigne all'Isola dei Famosi, Gazza è a Milano per imparare l'italiano

A lezioni di italiano prima dell'appuntamento televisivo per non essere 'sottotitolato'. Ha detto "Mi porterei tutta la curva nord della Lazio"

Pronto a partire per l’Honduras l’ex centrocampista della Lazio, Paul Gascoigne. Manca ancora l’ufficialità del suo ingresso al programma l’Isola dei famosi, ma il fantasista inglese in questi giorni è a Milano per studiare la lingua italiana e non farsi sottotitolare durante la partecipazione al reality.

Il suo nome compare nella rosa dei possibili concorrenti della nuova edizione del programma Mediaset che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi e che inizierà il prossimo 15 marzo, come riporta il quotidiano Today.it. Il fantasista inglese, calciatore della Lazio nei primi anni novanta, e la M and Management, società che cura la sua immagine, hanno lanciato un sondaggio su Instagram: Gascoigne ritratto davanti al Duomo di Milano per chiedere ai fan dove si trovasse.

In una recente intervista, il nuovo naufrago ha commentato: “Pensavo a una vacanza, ma quando ho visto il format, ho capito che non sarà così. Porterei sull'Isola mio padre. E poi tutta la curva Nord della Lazio. Ho adorato quei tifosi. Quando vedo le partite della Lazio, mi tornano in mente i cori. Porterei con me anche Mourinho”.