Stagione finita per Pau Lopez, Fuzato sarà il portiere titolare della Roma

In questo finale di stagione potrebbe cambiare la gerarchia dei portieri in casa Roma. L’infortunio rimediato da Pau Lopez nel 6 a 2 dell’Old Trafford contro il Manchester United in Europa League lascia vacante la porta giallorossa per questo finale di stagione. Per Pau Lopez infatti la stagione è finita in anticipo. Per lo spagnolo, il portiere titolare dei giallorossi, dopo un consulto in Svizzera si è reso necessario l’intervento alla spalla sinistra. Mirante, il suo secondo, in scadenza di contratto, sembrerebbe vicino a firmare da svincolato per il Milan nella prossima stagione e quindi fuori dai radar della Roma. Dunque sembra essere stoccata l’ora di Fuzato, già schierato titolare domenica da Fonseca nella sconfitta contro la Sampdoria nell’ultimo turno di Serie A.

Chi è Fuzato?

Daniel Fuzato, brasiliano classe 1997, 1,90 di altezza, ha firmato con la Roma nel 2018. In Brasile è considerato uno dei portieri più talentuosi emersi negli ultimi anni. Il suo debutto in prima squadra è arrivato nella scorsa stagione, nell’ultima giornata contro la Juventus (partita vinta per 3 a 1 dai giallorossi a Torino). In questa stagione ha debuttato prima in Coppa Italia contro lo Spezia e in campionato contro la Sampdoria. Nel posticipo di Genova dell’ultimo turno, Fuzato si è reso protagonista in negativo. Un suo appoggio sbagliato ha dato il via al primo gol dei blucerchiati (la partita terminerà 2 a 0 per la Samp). Alla fine del campionato mancano quattro partite, a cui si aggiunge il ritorno contro il Manchester United, e sembra abbastanza scontato che Fonseca, che lascerà la panchina romanista a termine della stagione, concederà a Fuzato ampio spazio per fare esperienza e per guadagnarsi il posto di secondo da Pau Lopez dalla prossima stagione.