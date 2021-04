Dazn non funziona: sui social la furia di tifosi e abbonati

La app di Dazn in down, la questione diventa di tendenza sui social dove viaggia la rabbia di tifosi e abbonati. Prima niente Inter-Cagliari, ora nero su Hellas Verona-Lazio. L'emittente: "Stiamo lavorando per risolvere il problema"

L’app di Dazn non funziona, così per migliaia di tifosi e appassionati da qualche ora è impossibile guardare le partite di calcio e gli eventi sportivi disponibili nel palinsesto in streaming. Dazn è in down e sui social, dove la questione è già di tendenza (quasi 20mila tweet), infuria la rabbia degli abbonati.

Dazn non funziona: la furia dei tifosi

Problemi su Dazn, proprio alla ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per la Nazionale. Per molti niente Inter-Cagliari, finita 1-0 per la squadra di Antonio Conte. Sui social fiume di polemiche inarrestabile: la app di Dazn non funziona, non si vede nemmeno la partita Hellas Verona-Lazio. Così la notifica della piattaforma a pochi minuti dal fischio d’inizio al Bentegodi, con tanto di auguri di buona visione, sa di amara ironia.

Dazn in down: "Lavoriamo per risolvere il problema"

"Dazn ha rilevato che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita da app. Tutto il team Dazn sta lavorando per risolvere il problema quanto prima" - ha scritto l’emittente sui profili social.

Troppo poco per placare l’ira degli abbonati. Qualcuno, davanti alla schermata del caricamento eterno della partita su Dazn, lancia addirittura una petizione online: “Togliamo i diritti della Serie A a Dazn” - si legge. Il riferimento è all’assegnazione da parte della Lega di Serie A dei diritti tv, per il prossimo triennio, proprio a Dazn.