Il sorprendente viaggio del pallone: dai campi da gioco alla spiaggia di Sicilia

“Il mare ha riportato un vostro pallone fino in Sicilia ed esattamente a Cinisi, in provincia di Palermo”. Questo il messaggio ricevuto dal Volley Club Frascati da parte di un ragazzo siciliano, Enrico Gugliotta, che ha rinvenuto la palla sul bagnasciuga.

Il pallone, perso probabilmente in una spiaggia del litorale romano da qualche ragazzo che lo aveva “prelevato” presso il centro sportivo del Volley Club Frascati, ha percorso circa 500 chilometri in mare e si è arenato nella spiaggia Magaggiari della città che diede i natali al giornalista Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel ‘78.

“L’ho trovata quasi totalmente coperta dalla sabbia, probabilmente spinta lì dal mare molto mosso degli ultimi giorni – racconta Gugliotta – Credo che lo smarrimento in mare sia stato recente perché la scritta VC Frascati posta sul pallone era ancora chiaramente leggibile e mi ha permesso di fare una rapida ricerca sui social, così ho scritto un messaggio per fare sapere alla società del ritrovamento. E’ una bella storia che ci fa anche riflettere su come la pallavolo sia anche uno sport ‘ecologico’: un qualsiasi oggetto di plastica si sarebbe depositato in fondo al mare ed avrebbe contribuito ad inquinarlo, questo pallone invece è stato spinto dalle onde fino alle spiagge della Sicilia”. Un ritrovamento non casuale, quello di Enrico: “Sono stato pallavolista fino a pochi anni fa e pure mia madre è stata un’atleta di buon livello nel mondo del volley. D’ora in avanti seguirò con simpatia il percorso del Volley Club Frascati”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ad invitare Enrico sui campi del Frascati è il presidente del club tuscolano Massimiliano Musetti: “Quando ci è arrivato il video stentavamo a crederci, ma invitiamo Enrico a venirci a trovare nella nostra struttura quando capiterà dalle nostre parte. Agli allenatori – conclude con un sorriso - chiederò più controlli sul numero dei palloni che vengono utilizzati in palestra…”