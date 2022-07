Coppa dei Club Padel MSP, trionfano i romani del Mas Padel

Il Mas Padel è Campione Nazionale Padel MSP Italia 2022. Dopo Pink Padel, Padel Colli Portuensi e Latina Padel Club, è una squadra della Regione Lazio la vincitrice del Campionato amatoriale a squadre più grande d’Italia, organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni.

In finale, la squadra romana ha avuto la meglio sul Pro Parma Padel Academy, con la vittoria per 3-1 dopo un percorso che l’ha vista battere ai quarti la Ternana Padel e in semifinale l’Augustea.

“Il 2022 è stato un anno incredibile tra risultati conseguiti nella Coppa dei Club e nei Play off per accedere alla Seria A – le parole del Capitano Andrea Legrottaglie – siamo riusciti a vincere finalmente la Coppa dei Club che inseguivamo da quando abbiamo aperto nel 2017, dopo aver perso per due anni in semifinale. Ora siamo felicissimi di essere Campioni Nazionali. Ringrazio il Padelmania per l’ospitalità, l’organizzazione MSP che è stata impeccabile, in particolare nella cena di gala che è stata davvero divertente insieme a tutte le squadre. Grazie di cuore infine a tutti i ragazzi della squadra, è un gruppo davvero fantastico. Nel 2023 cercheremo di difendere il titolo conquistato domenica!”.

Si è chiusa così la settima edizione del campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP Italia, che per questa fase finale ha potuto contare sul patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara. Oltre 300 gli atleti coinvolti nel weekend (4.000, invece, quelli iscritti al torneo), con le 14 squadre qualificate alle finali provenienti da dieci regioni: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Ma a trionfare, a Pescara, è stata soprattutto l’inclusione: nella competizione di Padel Mixto, che vedeva impegnati in campo un atleta in piedi (normodotato) e uno in carrozzina (diversamente abile), a conquistare il titolo è stata la squadra della Lombardia composta da Luca Facchetti – figlio dell’indimenticabile Giacinto – e dall’amico Giuseppe Galliano. "A Milano non ci sono coppie di Mixto con cui allenarsi – spiega Facchetti -. Speriamo che eventi come questi possano incrementare la pratica". "Un anno fa, quando abbiamo avuto l’idea di intraprendere questo percorso – sottolinea Luca Alessandrini, presidente dell’ASD Sportinsieme Roma, promotrice dell’evento Padel Mixto -, in campo eravamo in tre. Vedere così tante persone diversamente abili che si stanno avvicinando alla pratica del padel ci riempie di gioia. Lo sport non ha barriere".

"Il weekend di Pescara è stato la ciliegina sulla torta di un’edizione esaltante – il bilancio di Claudio Briganti, responsabile nazionale del settore padel di MSP Italia -. La risposta di tutte le regioni è stata straordinaria, ma è stato emozionante soprattutto vedere in campo i protagonisti del Padel Mixto. Il padel è di tutti, normodotati e diversamente abili".

"Siamo orgogliosi di essere al fianco di Sportinsieme Roma in questa operazione – spiega Giuliano Guinci di Fondazione Entain, che ha supportato la manifestazione –. Padel Mixto è un’iniziativa pensata proprio per superare qualsiasi barriera, mettendo al centro i valori positivi: l’impegno, la passione condivisa, il gioco di squadra, la competizione sana. Sono valori che uniscono e che Entain è impegnata a promuovere".

Si è fermata in semifinale, invece, l’avventura del Padelmania Pescara padrone di casa, con in campo Gigi Di Biagio e Christian Panucci. "Ringrazio MSP Italia per averci dato la possibilità di organizzare la fase finale – le parole di Di Biagio, co-proprietario del circolo -. Il padel è uno sport vincente perché possono giocare e divertirsi tutti. Gli ex calciatori più forti? Fiore, Totti, Candela e Locatelli, ma in generale il padel è uno sport così diffuso tra gli ex giocatori perché richiede lettura, reattività, coraggio, pressione, equilibrio. E per movimenti è molto più simile al calcio di quanto si possa pensare». «Mi sono completamente innamorato del padel – aggiunge Panucci -. Uno sport che mi fa sentire vivo e mi tiene il fuoco acceso. Gioco spesso, in tutte le parti d’Italia, a tutte le ore del giorno. Il segreto del padel è l’accessibilità di questo sport, aperto a chiunque: in Spagna sono maestri, ma noi italiani siamo veloci a capire e furbi e presto ridurremo il gap".

Significativa la presenza degli sponsor, tra cui birra Tsingtao, Tap Air Portugal, Cisalfa Sport, Acqua Cottorella, Babolat ed Ente del Turismo di Barbados, quest’ultimo protagonista con i suoi celebri cocktail al rhum nella cena di gala organizzata sabato sera a Pescara con oltre 250 ospiti.