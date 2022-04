A Roma il 'Premier Padel Major': a fine maggio il meglio del Padel mondiale nella Capitale

Roma centro mondiale del Padel per una settimana. Accadrà a fine maggio, dal 23 al 29, quando al Foro Italico si svolgerà l’Italy Premier Padel Major, uno dei quattro tornei Premier Padel Major. Gli altri tre Major in calendario sono l’Ooredoo Qatar Major, che ha avuto luogo a Doha lo scorso marzo, il Paris Premier Padel Major, che si disputerà allo Stadio Roland Garros di Parigi dall’11 al 17 luglio, e il Mexico Premier Padel Major, in programma a Monterrey dal 28 novembre al 4 dicembre.

Dopo il boom di questi anni si tratta di un'importante riconoscimento per l'Italia che ospiterà a Roma uno dei più importanti tornei di padel.

"Questo accordo permetterà di organizzare a Roma uno dei quattro eventi mondiali più importanti del Premier Padel Tour - le parole del presidente Fit, Angelo Binaghi -. Si tratta di un ulteriore segnale dell'impegno che la federazione pone in uno sport in grande crescita, raggiunto grazie alla collaborazione con Fip, Sport e Salute e Governo". Soddisfazione da parte della sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali: "Il padel è cresciuto tanto nel Paese e mi fa molto piacere che la sinergia tra Fit, Sport e Salute e Fip abbia permesso di ospitare a Roma una tapps del Premier Padel Major, subito dopo l'Open d'Italia".

"Questo è un momento meraviglioso per lo sport in Italia, nella magica sede del Foro Italico, e anche un momento meraviglioso per il padel - ha detto il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli -. L'Italia ospiterà un torneo spettacolare: lo renderemo un'occasione davvero speciale".

L'entusiasmo è condiviso dal presidente della Fip, Luigi Carraro, che ha parlato di "un momento speciale ed emozionante per il padel in Italia. Grazie all'ottimo lavoro della Fit e di Sport e Salute, il nostro sport è enormemente cresciuto ed è per me un grande piacere essere stati in grado di portare un Premier Padel Major in Italia. I fan di Roma, e milioni di spettatori in tutto il mondo, potranno assistere allo spettacolo di altissimo livello del Premier Padel".