Uni Cup, è record di iscritti alla “America’s Cup” delle università italiane

Saranno più di 90 i velisti universitari coinvolti nella IX edizione dell’Uni Cup, l’evento organizzato dal Centro Velico Universitario che quest’anno registra il record di partecipanti: 12 gli equipaggi che nel weekend del 23-24 ottobre, di fronte porto Odescalchi a Santa Marinella, ruoteranno sui nove Este 24 in acqua per contendersi l’ambita coppa. I numeri confermano un format di successo che richiama da vicino l’America’s Cup: ogni anno il detentore della coppa, il “defender”, deve rimetterla in gioco e provare a riconquistarla nell’edizione successiva.

L’altro punto di forza della manifestazione organizzata dal centro velico, affiliato MSP Italia, è nel suo carattere socializzante e amatoriale. I partecipanti saranno principalmente gli allievi che si sono appassionati alla vela frequentando i corsi di vela base organizzati dal Centro Velico Universitario. Proveranno quindi per la prima volta l'emozione della regata sui divertentissimi monotipi Este24 e ciascun equipaggio avrà come capo barca un Istruttore dell'Associazione che farà di tutto per aiutarli a vincere Questo il programma: sabato sono previste sessioni di allenamento per conoscere la barca, affiatarsi con i membri e provare le manovre.

Domenica, invece, tutti sulla linea di partenza per tentare di alzare a fine giornata la coppa. L’edizione 2021 sarà all’insegna della sostenibilità ambientale grazie alla collaborazione con One Ocean Foundation voluta per sensibilizzare tutti i partecipanti sulle buone pratiche di comportamento in mare. Saranno poi messi in palio dei premi per gli equipaggi che riusciranno a raccogliere più rifiuti durante le uscite in barca. Fra gli altri sponsor: Garmin, Boutique del Mare e Code Zero.

“Siamo particolarmente felici di poter contare oltre 90 appassionati sulla linea di partenza alla prossima edizione dell’Unicup – dichiara Jacopo Pasanisi, presidente dell’associazione Centro Velico Universitario – non solo perché è un chiaro segnale che la vela sta facendo breccia tra i giovani, ma anche perché ci indica che la strada intrapresa più di nove anni fa dall’associazione è quella giusta”. E conclude: “Si rinnova il nostro obiettivo: trasmettere la nostra passione agli allievi, la cultura e il rispetto del mare, l’importanza di una attività fisica all’aria aperta per di più condivisa con tanti coetanei”.