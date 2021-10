Rugby Frascati Union, tutto pronto per il debutto della serie A femminile contro la Capitolina

Frascati (Rm) – E’ un momento che il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 (e non solo) stava aspettando da tempo. Domenica riparte il campionato di serie A dopo il blocco totale della passata stagione a causa della pandemia (che ha riguardato, ad esempio, anche i campionati maschili dalla serie B in giù) e le tuscolane faranno visita alla Capitolina, squadra proveniente dal girone meritocratico. In casa Rugby Frascati Union 1949, pur sapendo che domenica di fronte ci sarà una squadra molto forte e attrezzata in tutti i reparti, c’è consapevolezza che sarà un nuovo esordio per tutte, dopo 18 mesi lontane dalle gare ufficiali. Anche se la condizione non sarà ancora quella ottimale, la vera vittoria sarà di poter nuovamente partecipare in campo per una partita vera. Per le ragazze allenate dalla neo coach Leila Pennetta, dunque, si tratterà di un banco di prova importante, un vero e proprio momento di rinascita. Il gruppo è molto carico, anche se ci sarà qualche assenza pesante tra cui quella della capitana Giulia De Paolis (causa infortunio occorsole in fase di preparazione) e di Martina Farina che è impegnata per motivi di studi a Valencia e che con Alessia Piccolo è stata protagonista in estate di alcuni raduni con la Nazionale Seven. Il Rugby Frascati Union 1949, comunque, è ai nastri di partenza della serie A femminile per il secondo anno consecutivo (considerando anche la stagione interrotta a marzo del 2020) e c’è grande voglia di ben figurare. Oltre alla Capitolina, nel girone 4 delle frascatane ci saranno anche le capitoline dell’All Reds Rugby Roma, le campane di Torre del Greco e le pugliesi del Bisceglie. La formula prevede un girone all’italiana con partite di andata e ritorno al termine del quale la prima (e forse anche la seconda) parteciperà al “barrage” prima delle semifinali e finali scudetto, mentre le altre giocheranno comunque una “coda di campionato” nella Coppa Conference. Intanto al gruppo del Rugby Frascati Union 1949 si è aggiunta Floriana Bernardi, estremo classe 2000 proveniente dall’Amatori Napoli e con un’esperienza in serie A tra le fila del Torre del Greco, e che ha scelto il sodalizio tuscolano per una nuova esperienza di vita e di sport.