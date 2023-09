Nuoto master: cinque atleti Neroniani, hanno attraversato lo stretto di Messina a nuoto

Una vera e propria impresa per i cinque nuotatori master in forza all’Aprilia Sporting Village, che si sono preparati tutta l’estate per attraversare lo stretto a nuoto. Forti emozioni che hanno accompagnato per tutti i 3,5 chilometri, gli atleti neroniani, che il 10 settembre hanno attraversato lo stretto. Si tratta di un canale che separa la Sicilia dalla Calabria, mettendo in collegamento il Tirreno con lo Ionio. E’ un’area fortemente sismica e attraversata da correnti, difficili da domare. Ma per gli atleti Master come il Capitano Giuseppe Marino M50, Vania Siciliano M50, Fabio Malvati M35, Giuseppe Giacalone M55 e Alessio Anastasi M50, ci sono sfide cha vanno oltre la competizione delle gare, mettendosi sempre alla prova, facendo del coraggio e della determinazione il loro punto di forza. Attraversare lo stretto di Messina, non è cosa facile, dove bisogna dimostrare non solo una forza fisica, ma soprattutto, la capacità di dimostrare calma ed equilibro psicofisico, per affrontare le sfide impreviste che l’ambiente marino può presentare. Un’impresa epica, che ogni nuotatore lo dovrebbe fare almeno una volta nella vita, che rimarrà impresso nella mente di Capitan Giuseppe Marino e i suoi compagni, sperando di ispirare altre persone ad affrontare e superare i propri limiti. Un ringraziamento speciale allo Sporting Village di Aprilia, che ha messo in condizione ai nuotatori master di allenarsi, senza soluzione di continuità, per tutta l’estate, e a Giovanni Lauri del Paradisino di Anzio per aver creduto a questa vera e propria impresa.