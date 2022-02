Madonnella, tutti a tifare la squadra di padel

Grottaferrata (Rm) – E’ tutto pronto per il debutto della squadra della Madonnella nella “Coppa dei Club” di padel, la competizione organizzata dall’ente di promozione sportiva Msp. Il circolo più cool dei Castelli si è tuffato con convinzione in questa nuova avventura, allestendo una squadra composta da sette donne e undici uomini (i capitani Simone Sarbia e Marco Toracchi, ma anche Giovanni Auricchio, Daniele Bono, Bernardo Brecci, Gian Matteo Carlini, Claudio Cipullo, Raniero De Carolis, Gabriele Gesmundo, Damiana Manfrida, Federica Molinari, Stefania Morlacco, Bahar Nokerova, Paolo Pereno, Massimo Ricci, Chiara Sebastiani, Maria Treu e Veronica Vitale) che si è allenata per farsi trovare pronta all’esordio, in programma per domenica alle ore 14 sui campi di casa di via di Villa Grazioli a Grottaferrata. L’avversario di turno sarà il Bailey Classic, poi il 20 febbraio si giocherà l’altro match interno contro il Red Assogna e infine il 5 marzo l’incontro esterno coi romani dello Sport City Life Rossa. La scelta del ruolo di capitani è ricaduta su Sarbia e Toracchi per la loro “fedeltà” al circolo e per la capacità di coinvolgimento di tutti gli altri componenti della squadra. La manifestazione prevede una prima fase regionale (che si svilupperà con i gironi iniziali e il successivo tabellone di play off e play out), poi le compagini vittoriose approderanno alle finali nazionali. Ogni giornata di gioco prevede quattro incontri: due maschili, un femminile e un misto. L’avventura della Madonnella è stata possibile grazie al forte sostegno della “Fraboni e Menghini Srl” con sede in via Sciadonna 15 a Frascati. “Con Mario Adriani (responsabile del circolo della Madonnella, ndr) ci conosciamo sin da bambini. Mi piace ciò che ha fatto e continua a fare nello sport a Grottaferrata - dice il responsabile dell’azienda Luigi Fraboni – Il padel è lo sport del momento ed ha una forte capacità aggregativa perché è divertente e alla portata di tutti. La Madonnella è un circolo magnifico immerso nel verde e, sul territorio, rappresenta un posto ideale per fare attività sportiva e conoscere persone. Faccio il mio più grande in bocca al lupo alla squadra che sta per cominciare l’avventura nella “Coppa dei Club” organizzata dalla Msp”.