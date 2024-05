Lupi Frascati rugby: la serie A femminile conquista i play off

Frascati (Rm) – Un grande risultato al termine di una stagione molto positiva. La serie A femminile dei Lupi Frascati ha raggiunto la qualificazione ai play off, risultando la seconda miglior classificata dei tre gironi nazionali. Il verdetto è arrivato domenica quando le ragazze allenate dai coach Leila Pennetta e Mario Salvi hanno battuto nettamente il Bisceglie fuori casa per 46-0 (con la “top scorer” Lavinia Tonna autrice di quattro mete e il capitano Alessia Piccolo di otto punti al piede ed una meta). Un successo fondamentale per poter mantenere il secondo posto e accedere all’importante traguardo dei play off che, assieme alle prime tre dei gironi nazionali, assegneranno un posto nella serie A Elite 2024-25, ovvero il massimo campionato femminile italiano. Le ragazze dei Lupi Frascati, partite con l’ambizione di stare ai vertici del loro girone, sono arrivate alle spalle delle campane del Neapolis e davanti alle marchigiane delle Spartans Queen. Un traguardo ancor più di valore se si pensa che questo è un gruppo molto giovane, in cui la maggior parte delle atlete sono nate nel 2005 e nel 2006 (in qualche caso anche nel 2007). Molte di loro arrivano dal settore giovanile frascatano e da quello di Us Roma e All Reds, società romane con cui è nata una forte partnership. Grazie a questa sinergia, alcune ragazze sono state convocate per i raduni delle nazionali giovanili e tra queste vanno citate Sara D’Andrea, Lavinia Tonna, Ilaria Alonzi, Ester Lepri e Cecilia Stafoggia. L’inizio del campionato ha visto la serie A femminile dei Lupi Frascati cedere sul campo del Neapolis, ma poi già alla seconda giornata “rompere il ghiaccio” e conquistare la prima (sofferta) vittoria contro le Spartans Queen grazie a cui è cresciuta la consapevolezza del gruppo. Nel corso dei mesi la squadra si è consolidata e domenica è arrivata l’ufficialità dell’accesso ai play off. La semifinale si giocherà contro le forti piemontesi del Volvera: gara d’andata in casa domenica 12 maggio e ritorno sette giorni più tardi in campo esterno. La vincente sfiderà la squadra che uscirà vittoriosa nell’altra semifinale tra Neapolis e Puma Bisenzio. Il progetto femminile dei Lupi Frascati conta anche su un florido settore giovanile con i gruppi Under 14, Under 16 e Under 18 che sono fortemente “ispirati” dalla presenza di una prima squadra di ottimo livello.