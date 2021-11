L’Atletica Frascati domina nel campionato regionale giovanile di mezzo fondo su strada

Frascati (Rm) – Continuano le “scorpacciate” dell’Atletica Frascati. Nello scorso week-end, la società del presidente Sandro Di Paola ha dominato nella prova del campionato regionale di mezzo fondo su strada riservato alle categorie giovanili che si è disputato domenica a San Cesareo, dove si disputò anche nel 2019 (nel 2020 fu cancellata causa Covid) in sostituzione della tradizionale “location” di Villa Torlonia a Frascati dove non è stato possibile correre per via dell’asfalto dissestato del parco. Il club tuscolano ha ottenuto la vittoria di squadra tra i Ragazzi, le Ragazze e nella combinata Ragazzi-Cadetti sia al maschile che al femminile. Oltre a questo le società collegate della Rcf Roma Sud e dell’Acsi Italia hanno vinto il titolo Allievi: al maschile la prima, grazie al contributo di Mirko Picarelli (quinto), Francesco Grieco (sesto), Francesco Donati (ottavo), Paolo Frattarola (decimo) e Carlo Marcosano (11esimo). Al femminile l’Acsi Italia con i piazzamenti di Aurora D'Amico (seconda), Veronica Cerroni (terza), Sara Bocchino (quarta) e Clarissa Consalvi (quinta). “E’ la riprova della nostra vocazione per il mezzofondo, come da antica tradizione – dice il tecnico Giorgia Di Paola - Siamo molto soddisfatti, stiamo chiudendo bene questa stagione e lavorando in prospettiva per la prossima. Ci fa piacere notare lo stato di forma e l’entusiasmo delle giovani leve della nostra società”. A San Cesareo, il club tuscolano ha conquistato anche il trofeo Esordienti Roma Sud (combinata Esordienti M10-F10) e un trofeo particolarmente sentito, ovvero quello dedicato alla memoria Emiliano Comandini (un ex atleta prematuramente scomparso) e riservato alla combinata Ragazzi-Ragazze-Cadetti-Cadette. A livello individuale sono state numerose le prestazioni da rimarcare, in primis quelle di Flaminia Caruso e Ginevra Di Mugno, rispettivamente neo campionesse regionali su strada nella categoria Ragazze (1500 metri) e Cadette (2000 metri). Molto bene tra i Ragazzi anche Claudio Fanelli e Alessandro Saddi che hanno chiuso al secondo e terzo posto (sui 2000 metri), così come Giorgia Sala che si è piazzata terza tra le Ragazze (sui 1500 metri). Tra gli altri da segnalare i podi di Lorenzo Pietrosanti e Leonardo Carinci tra i maschi (secondo e terzo) e di Viola Orsini e Daria Pellas (anche loro seconda e terza) tra le femminile nella specialità dei 500 metri della categoria Esordienti 5. Samuele Ferdinando Bernardo è arrivato terzo negli Esordienti M8 sui 700 metri, mentre tra gli Esordienti M10 Chiara Tarquini è arrivata seconda ed Edoardo Campagnolo (al primo anno di categoria) si è piazzato terzo. Infine tra gli Assoluti la Rcf Roma Sud ha applaudito il secondo posto di Gabriele Caroli e il terzo di Alexandru Ciumacov (nella prova di 5 chilometri), mentre tra le Assolute c’è stato l’ottimo terzo posto di Flavia Ceracchi per Acsi Italia (nella prova dei 4 chilometri). La manifestazione di San Cesareo era valida anche come seconda prova del Trofeo di mezzofondo autunnale di Roma Sud e l’Atletica Frascati se l’è aggiudicata, rimanendo saldamente in testa alla classifica generale.