Joyrun a Castel Romano, vincono Zerrad e Tucitto. Oltre 900 al traguardo

Una mattinata mite, con condizioni perfette per correre, ha accolto oggi i runner laziali al tradizionale appuntamento con la Castel Romano JoyRun, 10 km competitiva e non competitiva giunta alla sua quarta edizione, parte del circuito nazionale delle Joyun dei cinque Designer Outlet del Gruppo McarthurGlen. Una gara in crescita anno su anno, che ha registrato in questa edizione oltre novecento atleti al traguardo. L’organizzazione è di Castel Romano Designer Outlet in collaborazione con LBM Sport ed il patrocinio del Municipio Roma IX.

Primo tra gli uomini il mezzofondista romano Mohamed Zerrad (Atletica Vomano) in 31:27, seguito di un soffio dal maratoneta Carmine Buccilli (Etrusca ASD) con 31:48 e da Luca Parisi, (Etrusca ASD) con 32:43. Per le donne, trionfa la Campionessa italiana di Maratona Alessia Tuccitto (Caivano Runners) con 35:21, seguita da Paola Patta (Podistica Solidarietà in 37:56 e Lucia Mitidieri in 39:17. Sono stati premiati i primi tre classificati di tutte le categorie, per oltre 100 premi consegnati.

Nella classifica a squadre, ha rinunciato sportivamente al premio l’organizzatrice LBM Sport, lasciando il posto alle società con il maggior numero di iscritti, nell’ordine Piano ma Arriviamo, Bancari Romani, villa Pamphili.

Il percorso di Castel Romano, tracciato su strade ampie e sicure della campagna romana, è considerato veloce, ma piuttosto impegnativo dai runner, soprattutto per la lunga salita al 5° km. Ben 80 atleti hanno chiuso la gara sotto i 40 minuti rendendo questa gara una delle più veloci del panorama laziale.

Buon successo anche per la Fun Run di 4km, dedicata ai runner amatoriali e alle loro famiglie, con un insolito percorso attraverso il parco tematico di Cinecittà World.

Anche quest’anno Castel Romano Designer outlet, con tutti i centri italiani del Gruppo McArthurGlen, ha scelto di devolvere il ricavato della Castel Romano Run alla FISPES, Federazione Italiana Sport Paraolimpici e Sperimentali, al fine di contribuire alla creazione di progetti speciali e all’acquisto di presidi dedicati all'inclusione sportiva: un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi affetti da disabilità fisiche, che prosegue l’attività iniziata del 2022. Sulla linea di partenza oggi gli atleti paralimpici Sara Vargetto, tre volte campionessa italiana di corsa paralimpica e Davide Fiore, primatista italiano T71 con framerunner.

“La crescita della quarta edizione della JoyRun è stata una conferma importante – dichiara Enrico Biancato, Centre manager di Castel Romano Designer Outlet – ci rende felici promuovere l’attività sportiva nel nostro territorio e creare occasioni di coesione e partecipazione. La collaborazione con FISPES, così attenta alla formazione sportiva dei giovani atleti, ci rende particolarmente orgogliosi. Sono felice di dare sin da ora appuntamento all’edizione 2025 che si terrà nel mese di maggio”.

Si è chiusa con il Campionato nazionale OPES di Calcio Freestyle anche la partecipatissima Sportweek di Castel Romano Designer Outlet, organizzata in collaborazione con il partner tecnico Opes. Tre giorni di occasioni speciali presso i principali brand di sportwear, tra sessioni di sport e divertimento all’aria aperta.