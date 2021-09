B…entornata Polisportiva Casalbertone: a ottobre il debutto

Ne è passato di tempo da quando un gruppo di appassionati fondò una squadra di pallavolo maschile nella palestra di quello che allora si chiamava Istituto Tecnico “Nathan” di Via De Dominicis. Nel 1977 nasceva infatti il, primo embrione dell’attuale polisportiva che rappresenta più che degnamente un intero quartiere romano. E proprio il volley rimane lo sport che dà lustro a questa zona di Roma, con la formazione maschile si è ripresa con forza e convinzione laa lungo inseguita e che a ottobre prenderà parte al girone H in cui sono ricomprese altre squadre romane e diverse compagini sarde. L’avventura verrà vissuta con grande realismo, ma senza far mancare l’ambizione, la stessa che ha permesso ai gialloblu di portare a termine l’impressionante cavalcata dello scorso anno.

D’altronde, il nome di questa zona della Capitale non mente: il bertone, infatti, era il manto dei cavalli che venivano allevati nell’antico casale e la Polisportiva Casalbertone non poteva non dominare lo scorso campionato con una sgroppata degna del miglior Varenne. La storia della squadra merita di essere approfondita, anche perché è ricca di successi e momenti esaltanti. La società è riuscita a conquistare il suo primo campionato regionale, la Serie D, nel 1981, quarant’anni fa esatti, mentre è datata 1986 la prima promozione nella Serie C2 maschile, un traguardo di tutto rispetto.

Gli anni Novanta sono stati quelli della C1 nazionale, disputata in modo consecutivo dal 1992 al 1997, quando ci fu il meritato approdo nella B2, serie in cui la Polisportiva Casalbertone rimase per tre stagioni di fila. I ragazzi della maschile sono stati capaci di disputare importanti campionati in Serie B2 fino al 2014-2015, con un’alternanza che è durata fino ai giorni nostri. La stagione 2020-2021 è stata a dir poco complicata per via della pandemia da coronavirus, ma verrà ricordata per l’ennesima promozione in Serie B ed i nuovo campionato che prenderà il via tra poco più di un mese.

Il presidente Tony Pietrosimone è più che fiducioso per quello che succederà nell’agguerrito ed equilibrato girone H. Il numero uno gialloblu ha più volte sottolineato come la società conosca alla perfezione questa categoria, di conseguenza non ci si farà trovare impreparati. Gli “ingredienti” fondamentali per una nuova “ricetta” di successo saranno sostanzialmente due, vale a dire l’organizzazione e la fortuna (che non guasta mai). Tra i derby romani da disputare ci saranno quelli contro Fenice Roma Pallavolo, Lazio Pallavolo 1951, Roma Volley Club, Virtus Roma e Polisportiva Roma 7.