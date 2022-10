Atletica Frascati, pioggia di vittorie al campionato nazionale Acsi

Frascati (Rm) – I tesserati dell’Atletica Frascati si sono scatenati nello scorso fine settimana allo stadio “Olindo Galli” di Tivoli, in occasione del campionato nazionale organizzato dall’ente promozionale Acsi. Una pioggia di podi che sono iniziati nella giornata di sabato con il successo di Damiano Gregorio sui 50 metri della categoria Esordienti M8 dove Angelo Caputo finisce terzo. Nella stessa categoria, tripletta tuscolana nei 400 metri con Samuele Bernardo vincente davanti a Matteo Alfano e allo stesso Damiano Gregori. Giordano Baccani ha vinto sui 400 metri tra gli Esordienti M10 dove Edoardo Campagnolo ha chiuso terzo. Tra i Ragazzi doppietta sui 60 metri con Matteo Bafaro primo davanti a Flavio Junior Fiorucci, sulla stessa specialità terzo posto per Gaia Abbruciati tra le Ragazze. Terzo anche Davide Girolimetti nel lungo dove (al femminile) c’è da segnalare il secondo posto della stessa Gaia Abbruciati. Tra i Cadetti bel secondo posto sugli 80 metri per Andrea Schiano che poi vince il titolo italiano Acsi nel salto in lungo. Nelle gare delle categorie superiori (Allievi, Junior, Promesse e Senior) da segnalare il terzo posto di Alessandro Smanio sui 100, il secondo di Chiara Padoan sui 400 e la vittoria del cerveterano Marco Restuccia (atleta della “collegata” Rcf Roma Sud) sempre sui 400. Poi ancora un titolo tricolore sui 1500 per Gabriele Caroli e un bel terzo posto per Leonardo Baccani nel salto in alto. Anche la giornata di domenica è stata ricca di soddisfazioni per l’Atletica Frascati ed è iniziata col botto nella categoria Ragazzi grazie al secondo posto di Santiago De Angelis sui 60 ostacoli. Nella medesima categoria, Sofia Mosti si è laureata campionessa italiana Acsi nella specialità del vortex e titolo tricolore pure per Viktoria Polonska e il cerveterano Raniero Lombardi sui 600. Nella prova maschile da segnalare pure l’ottimo terzo posto dell’altro cerveterano Alessio Fantini. Fuochi d’artificio anche tra i Cadetti con Sofia Corini vincitrice nel lancio del peso, mentre è dominio frascatano nel mezzofondo con il podio dei 1000 metri interamente tuscolano grazie a Claudio Fanelli (primo), Andrea Scalella (secondo) e Alessandro Saddi (terzo), ovvero gli atleti che hanno ottenuto il primato regionale nella 3x100 solo una settimana prima. Nella stessa specialità al femminile, poi, Flaminia Caruso detta legge e vince con oltre 13 secondi di distacco sulla seconda. Pure tra gli Assoluti, infine, arrivano i titoli sugli 800 metri di Chiara Padoan e di Marco Restuccia. Nella gara maschile da segnalare anche il terzo posto di Gabriele Caroli (anche lui Rcf Roma Sud). Infine Davide Saccardo è stato convocato nella rappresentativa laziale che ha disputato il “Trofeo delle Regioni di marcia” disputato a Grottammare (nelle Marche): per lui 15esimo posto sui 2 chilometri in una difficile gara con atleti da tutta Italia, mentre il Lazio si è piazzato terzo nella classifica generale di combinata maschi-femmine.