Atletica Frascati, al rientro in pista doppia vittoria per Chiara Padoan tra Forlì e Roma

Frascati (Rm) – In vista della finale nazionale della categoria Allieve che si terrà a Perugia il 23 e 24 settembre prossimi, prova di forma per Chiara Padoan che in terra umbra correrà sui 200 e sui 400 e nella staffetta 4x400 con l’Acsi Italia. La Padoan, laureatasi vicecampionessa italiana Allieve a giugno, nella settimana appena messa alle spalle ha ottenuto due successi: prima ha vinto nei 400 al meeting internazionale Csit World Sports Games che si è tenuto a Forlì, poi domenica scorsa ha concesso il bis al “Paolo Rosi” di Roma, in un meeting regionale di rientro in pista, dove nei 200 ha limato il personale di un centesimo (25.15) chiudendo prima assoluta e dimostrando di essere in un’ottima condizione. Nel week-end appena messo alle spalle l’Atletica Frascati ha portato tre tesserati a Pescara dove si sono tenuti i campionati italiani su strada, condizionati da un clima ancora molto caldo. Nella specialità dei 10 chilometri, Alexandru Ciumacov si è piazzato al 73esimo posto tra gli Assoluti in una gara molto competitiva: per l’atleta tuscolano è emersa un po’ di disabitudine a gare di questo livello, dopo una lunga assenza dalle competizioni. Tra gli Allievi (che si sono esibiti sulla distanza dei sei chilometri) va segnalato il 15esimo posto di Emma Valeri alla sua prima esperienza nella specialità, mentre purtroppo per un dolore all’addome insorto a gara in corso è stato costretto ad uscire di scena Christian Nardi, anche lui alla prima esperienza in un campionato nazionale su strada. Intanto domani ci saranno ben sei rappresentanti dell’Atletica Frascati presso il centro sportivo dell’Infernetto per l’ultimo raduno del comitato regionale dedicato ai Cadetti, poi i ragazzi della stessa categoria affronteranno i campionati regionali su pista il 27 e il 28 settembre al “Paolo Rosi” di Roma e i campionati italiani individuali e per rappresentative regionali il 7 e 8 ottobre a Caorle. Già da ieri, infine, l’Atletica Frascati ha riaperto i battenti a tutti i nuovi iscritti che vogliono avvicinarsi a questa bellissima disciplina: l’appuntamento è al campo “Otto Settembre” per fare la conoscenza dello staff tecnico e dei metodi di allenamento del club tuscolano.