Atletica Frascati in massa al “Trofeo autunnale Fidal Roma sud”

Frascati (Rm) – L’Atletica Frascati è pronto a presentarsi in massa al primo appuntamento del “Trofeo autunnale Fidal Roma sud”, manifestazione ormai tradizionale divenuta una sorta di “unicum” del mezzofondo regionale. L’evento, che investe tutte le categorie (atleti dai 5 anni fino agli Assoluti) torna dopo l’anno di stop forzato del 2020 a causa della pandemia e l’Atletica Frascati si presenta con la bellezza di 85 tesserati alla gara in pista in programma domani a Lanuvio. Il calendario del Trofeo prevede un secondo appuntamento il 7 novembre a San Cesareo (valido anche come campionato regionale su strada), un terzo il 14 novembre a Cave (gara di cross), un quarto il 28 novembre a Frascati (valido anche come campionato regionale di corsa in montagna solo salita) e un quinto il 5 dicembre a Colonna (gara di cross) prima dell’evento conclusivo del 19 dicembre a Rocca di Papa, valido come finale del Trofeo e gara di cross a staffetta. Al termine della manifestazione, interamente dedicata alla corsa di resistenza, sarà stilata anche una classifica per società. Ma il week-end dell’Atletica Frascati sarà caratterizzato da un altro importante appuntamento: da domenica, infatti, ripartono i raduni del Club Lazio, vale a dire incontri con atleti selezionati dal settore tecnico del comitato regionale nelle varie specialità. Oltre agli Allievi (nati nel 2005 e 2006), c’è la prima convocazione per i Cadetti del prossimo anno solare (i classe 2007 e 2008) e in tutto sono ben 13 i rappresentanti del club tuscolano. Tra i Cadetti ci sono Alessandro Saddi (mezzofondo), Angelica Bocaj (multiple), Flaminia Caruso (mezzofondo, velocità, lungo, multiple), Sofia Corini (peso), Leonardo Di Mugno (giavellotto, multiple), Claudio Fanelli (mezzofondo), Sofia Iacoangeli (alto, giavellotto, ostacoli, multiple), Eleonora Mattogno (mezzofondo), Giorgia Sala (mezzofondo), Andrea Scalella (mezzofondo), Andrea Schiano (velocità, lungo, peso, multiple), Emma Valeri (mezzofondo), mentre tra gli Allievi ci sarà Ginevra Di Mugno (mezzofondo). «E’ un numero record di convocati, la conferma della qualità dei risultati raggiunti dal nostro settore giovanile» dice il tecnico frascatano Giorgia Di Paola. I ragazzi selezionati avranno dunque l’occasione di lavorare tutti quanti insieme nella cornice del “Paolo Rosi” di Roma.